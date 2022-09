Der erste Schritt auf deinem Weg zum Ziel – mit dem richtigen Frühstück von foodspring gestärkt in den Tag starten.

Ganz gleich welche Herausforderungen Dein Tag zu bieten hat, mit dem richtigen Frühstück versorgst Du Deinen Körper mit den Nährstoffen, die er braucht, um alles Anstehende optimal zu meistern. Zusätzlich wird durch die erste Mahlzeit des Tages Dein Stoffwechsel angeregt und Dein Körper kommt so richtig in Schwung.

Oftmals sind uns die paar extra Minuten morgens im Bett wichtiger als das Frühstück, weshalb wir nur schnell zwischen Tür und Angel etwas zu uns nehmen. Trotzdem sollte das Frühstück nicht gänzlich in Vergessenheit geraten! Und da bekanntermaßen alle guten Dinge drei sind, stellt foodspring drei schnelle und gesunde Nährstoffbomben vor, die dich bestens auf alle bevorstehenden Aufgaben vorbereiten.

Mit der ballaststoffreichen Breakfast Bowl bietet foodspring ein nahrhaftes Frühstück, was noch dazu schnell zubereitet ist. Sie ist in den drei Geschmacksrichtungen Himbeer Acai, Spirulina Kokosnuss und Mango Kurkuma erhältlich und liefert einen guten Mix aus Proteinen, komplexen Kohlenhydraten, gesunden Fetten, Ballaststoffen und Vitaminen.

Für all diejenigen, die sich morgens gerne etwas mehr Zeit nehmen, bieten foodsprings Protein Pancakes eine leckere und eiweißreiche Alternative. Dieser fluffige Frühstückstraum hat sagenhafte 20,6 g Eiweiß pro Portion, ist glutenfrei und ohne Zuckerzusatz. Erhältlich sind die Protein Pancakes in den 2 Geschmacksrichtungen Roasted Almond und Coconut Cocoa.

Aber auch wenn es Dein Ziel ist, Dein Gewicht zu managen, solltest Du das Frühstück nicht einfach überspringen. Stattdessen kannst Du mit dem veganen Shape Shake 2.0 mit Latte Macchiato Geschmack auf eine perfekte kalorienarme Frühstücksalternative zurückgreifen.

Bei foodspring findest Du alles, was Du für einen aufregenden und energiegeladenen Start in den Tag benötigst.

Über foodspring

foodspring ist die Marke für gesunde funktionale Lebensmittel aus Deutschland. Die Berliner sind mit einem internationalen Team aus über 250 Mitarbeitern und einer großen Entwicklungsabteilung das am stärksten wachsende Food-Startup Deutschlands. Das junge Unternehmen wurde 2013 gegründet und ist inzwischen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich aktiv. Im Juni 2019 hat Mars, Incorporated eine Mehrheitsbeteiligung an foodspring erworben. Damit planen Mars Edge und das Berliner Start-Up ab sofort eine gemeinsame globale Plattform für zielgerichtete Ernährung und die Entwicklung personalisierter Ernährungsangebot.

Die foodspring Produkte sind alle auf www.foodspring.de verfügbar. Der Shape Shake kostet 32,99€, die Breakfast Bowl 19,99 € und die Protein Pancakes 9,99 €.

Quelle BAUERNFEIND + LÖWE GbR