Fußball-EM 2024: Bluecode & mobile-pocket verlängern Gewinnspiel und verlosen Tickets fürs Halbfinale

Der EM 2024 Ticket-Run wird bis 24. Juni verlängert: Wer bei ausgewählten Händlern über die mobile-pocket App mit Bluecode bezahlt, kann am offiziellen Ticketgewinnspiel teilnehmen und Tickets für die Halbfinal-Spiele gewinnen.

In Partnerschaft mit Alipay+ setzen Bluecode, die europäische Payment-Marke und mobile-pocket den EM 2024 Ticket-Run fort. Als Paymentpartner von Alipay+, dem offiziellen Sponsor der UEFA EURO 2024TM, bringt Bluecode User:innen die Chance, bei der Fußball-EM in Deutschland live dabei zu sein. Als langjähriger Bluecode-Partner ermöglicht auch mobile-pocket seinen User:innen, direkt aus der mobile-pocket App zu bezahlen und am EM 2024 Ticket-Run teilzunehmen. Dieser wurde jetzt bis 24. Juni verlängert, zu gewinnen gibt es ab sofort 2 x 2 Tickets für die Halbfinal-Spiele. User:innen, die mit der Bluecode-App oder der mobile-pocket-App bei einem der teilnehmenden Alipay+ Händler bezahlen und Kund:in bei einer der teilnehmenden Banken sind, können mitmachen. „Es freut uns sehr, dass das Gewinnspiel so gut ankommt und daher weitergeht. Gemeinsam mit mobile-pocket – einem weiteren europäischen Innovationsträger – ermöglichen wir bessere mobile Bezahl-Momente in der Freizeit, im Sport und bei Megaevents wie der Fußball-EM“, sagt Bluecode-CEO Christian Pirkner.

Großes Gewinnspiel-Netzwerk: Teilnahme bei Rossmann und Müller

„Als österreichische Mehrwert-Wallet freuen wir uns enorm, unseren User:innen noch einmal die Chance bieten zu können, die Fußball-EM live mitzuerleben“, ergänzt Wolfgang Stockner, CEO der bluesource – mobile solutions gmbh, dem oberösterreichischen Entwickler und Betreiber von mobile-pocket. Teilnehmen können alle, die ein Konto bei einer teilnehmenden Bank haben und bei einem der teilnehmenden Händler (Rossmann und Müller) bezahlen. Bluecode-Nutzer:innen, die mit Bluecode aus der mobile-pocket App oder der Bluecode App bei einem der teilnehmenden Händler bezahlen, bekommen für jeden ausgegebenen Euro ein Los.

Mit mobile-pocket & Bluecode in den EM-Stadien und offiziellen Fanzonen bezahlen

Mit der mobile-pocket-App lassen sich sämtliche Kundenkarten digitalisieren und gesammelt auf dem Smartphone speichern. Durch die nahtlose Integration des offenen Bezahlsystems Bluecode können User:innen schnell, bequem und sicher direkt aus der mobile-pocket App heraus bezahlen, so auch in den EM-Stadien und offiziellen Fanzonen der Fußball-EM 2024. Pietro Candela, General Manager of Europe bei Alipay+, fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf, mit Fußballfans, die Deutschland für die UEFA EURO 2024 besuchen, sowie mit allen Tourist:innen zu interagieren, die diesen Sommer nach Europa kommen und mit ihren Alipay+ unterstützten Partner-Wallets, die ihnen ein reibungsloses Zahlungserlebnis ermöglichen, bezahlen.“

Bild:Christian Pirkner, CEO von Bluecode © Blue Code International AG

Quelle:Blue Code International AG