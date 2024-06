IT’S A WRAP DAS IST DER NEUE CLOCKWISE WORKSPACE IN BREMEN

Der britische Workspace-Provider Clockwise erfreute sich am Montag, den 03.06.2024, über den Soft Launch seines neuen Standortes in Bremen. Das neu eröffnete Haus, das sich über 1.800 Quadratmeter erstreckt, hat bereits eine Vielzahl von Mitgliedern aus verschiedenen Branchen angezogen und heißt ab sofort die Bewohner des Hanseatischen Wirtschaftszentrums innerhalb des Office-Gebäudes willkommen.

Die Eröffnung des ersten Clockwise-Arbeitsplatzes in Deutschland ist ein wichtiger Meilenstein für die Deutsche Alexandra Livesey, Chief Operating Officer bei Clockwise. In den vergangenen vier Jahren war Livesey maßgeblich daran beteiligt, Clockwise von einem Anbieter mit drei Gebäuden auf beeindruckende 17 Gebäude in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Belgien auszubauen. Die jüngste Eröffnung ist Teil eines strategischen Expansionsplans, mit dem Clockwise sich als wichtiger Anbieter auf dem Markt für flexible Arbeitsräume positionieren will.

Lubi Barre, die zuvor in der Factory Hammerbrooklyn gearbeitet hat, übernimmt die Rolle des General Managers. Nachdem sie bereits in vielen verschiedenen Teilen der Welt gelebt hat, lebt Lubi seit über 11 Jahren in Hamburg. Sie kennt die Region sehr gut und teilt eine tiefe Verbundenheit mit der norddeutschen Gemeinschaft. Durch die Einbringung ihrer nationalen und internationalen Expertise in das Management des neuen Arbeitsraums verfolgt Clockwise erneut das Ziel, eine schnell wachsende, gut vernetzte und von Natur aus internationale Startup-Szene zu unterstützen.

Clockwise Bremen in der belebten Martinistraße ist nicht nur ein weiterer Standort, sondern ein Ort grenzenloser Möglichkeiten für Wachstum und Zusammenarbeit – ein Ort an dem sich jeder wohlfühlt und sein Bestes geben kann. Das Design verbindet Funktionalität, modernes Ambiente und die kulturelle Identität Bremens zu einem ästhetischen Arbeitsplatz, der die Bedürfnisse moderner Arbeitnehmer erfüllt. Dabei passen sich die Arbeitsbereiche den individuellen Bedürfnissen und dem schnelllebigen Arbeitsalltag an. Flexible Mitgliedschaften und Arbeitsbereiche unterschiedlicher Größe bieten den Mitgliedern die Freiheit, den Raum nach Bedarf zu nutzen, anzupassen und als Team zu wachsen, wenn sich ihre Anforderungen ändern.

Mit dem neuen Standort im zentralen Geschäftsviertel Bremens bietet Clockwise die perfekte Lösung für den bestehenden Handel und die zahlreichen Entwicklungsmöglichkeiten. Durch die Bereitstellung eines professionellen Arbeitsplatzes, der das Wohlbefinden fördert, zur Produktivität motiviert und Zugang zu einem umfassenden Netzwerk von Unternehmen und einer engagierten Gemeinschaft bietet, eröffnet sich eine echte Gelegenheit, die vielfältigen Vorteile von Clockwise zu präsentieren. Egal ob für etablierte Unternehmen, Scale-Ups, Start-Ups, Einzelunternehmer oder unabhängige Freiberufler – Clockwise bietet für alle die passenden Bedingungen.

Bild:Clockwise

Quelle:Rubber Communications BLN LDN