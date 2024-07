GA.GG (Gaming Academy) gewinnt den Businessplan Wettbewerb Nordbayern 2024

Innovative Geschäftsideen im Finale prämiert, die Sieger-Startups kommen aus den Bereichen Gaming, Bautechnik und Wasserreinigungstechnologie.

Die Teams stammen aus Aschaffenburg und Erlangen.

BayStartUP verzeichnet deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen im Wettbewerb.

BayStartUP hat die Sieger im diesjährigen Businessplan Wettbewerb Nordbayern bekannt gegeben. Im Finale setzten sich drei Startups mit ihren zukunftsweisenden Konzepten durch: Der erste Platz ging an GA.GG (Gaming Academy) aus Aschaffenburg für ihr Big-Data- und KI-gestütztes Lernportal für Gamer. Der zweite Platz ging an excav aus Erlangen mit ihrem portablen GNSS-Assistenzsystem für Baggerfahrer. Den dritten Platz sicherte sich HydroPURE, ebenfalls aus Erlangen, mit ihrem innovativen Wasserreinigungssystem. Insgesamt nahmen 110 Startups aus ganz Franken und der Oberpfalz am Wettbewerb teil, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. BayStartUP unterstützt mit dem Businessplan Wettbewerb Nordbayern innovative Geschäftsideen und fördert die Vernetzung von Startups mit Investoren, Industrie und Branchenexperten. Die Unterstützung der LfA Förderbank Bayern als Partner des Wettbewerbs ist entscheidend, da sie die finanzielle Basis für viele Gründungsvorhaben schafft.

Das Teilnehmerfeld des 2024er Wettbewerbs zeigt eine wachsende Innovationskraft: Nach zwei etwas verhaltenen Jahren beobachtet BayStartUP dieses Jahr wieder eine deutliche Steigerung der Teilnehmerzahlen. Mit 110 Startups verzeichnet das Gründer- und Investorennetzwerk im nordbayerischen Wettbewerb ein Plus von knapp 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. „Gerade bei den frühen Teams tut sich wieder mehr als in den Vorjahren“, sagt Tobias Bladowski, Projektleiter des Businessplan Wettbewerbs Nordbayern bei BayStartUP. „Das zeigen die gestiegenen Teilnahmezahlen und die hohe Qualität der Einreichungen. Die Finalisten haben mit ihren ausgezeichneten Businessplänen nun eine ideale Grundlage für ihren weiteren unternehmerischen Weg, unterstützt durch neu geknüpfte Kontakte und das wertvolle Feedback der BayStartUP-Juroren.“

Tobias Gotthardt, Staatssekretär im Bayerischen Wirtschaftsministerium, sagt: „Die im Finale des Businessplan Wettbewerbs Nordbayern nominierten Startups sind beste Beispiele für technologischen Fortschritt und unternehmerisches Engagement aus der Region heraus. Eine beeindruckende Vielfalt an innovativen Lösungen, von fortschrittlichen Assistenzsystemen bis hin zu nachhaltigen Wasserreinigungstechnologien. Ich gratuliere allen Finalisten herzlich und bin davon überzeugt, dass sie positive Impulse setzen werden.“

Stefan Höck, Vorstandsmitglied der LfA Förderbank Bayern, sagt: „Die diesjährigen Gründerteams haben mich beeindruckt mit ihrer Kreativität und ihrem Talent. Ihre Geschäftsideen sind topmodern und decken viele verschiedene Branchen ab. Das zeigt, wie lebendig die Gründerszene in Nordbayern ist. Als LfA und mit unserer Tochter Bayern Kapital unterstützen wir Gründerinnen und Gründer mit passenden Förderkrediten und Venture Capital. Im Rahmen der VC4Start-ups Initiative Bayern werden wir dieses Engagement jetzt noch einmal deutlich ausbauen.“ Mit der VC4Start-ups Initiative plant das Bayerische Wirtschaftsministerium zusammen mit der LfA Förderbank Bayern und Bayern Kapital ab 2025 neue Fonds mit einer Milliarde Euro für das bayerische Startup-Ökosystem aufzulegen.

Das sind die Sieger im Detail:

Platz 1: GA.GG (Gaming Academy)

GA.GG (Gaming Academy) aus Aschaffenburg bietet ein Big-Data- und KI-gestütztes Lernportal für Gamer auf Abo-Basis an. Das Portal GA.GG hilft Gamern, ihre Fähigkeiten zu verbessern, aktuell im Spiel League of Legends, zukünftig auch in weiteren e-Sport-Titeln. Besonders hervorzuheben ist die GA Hexcore A.I., die Schwächen der Spieler analysiert und individuelle Lerninhalte sowie Coaches empfiehlt.

Platz 2: excav

excav aus Erlangen überzeugte mit dem PILOT, einem portablen, baggerübergreifenden GNSS-Assistenzsystem, das dem Baggerfahrer in Echtzeit Informationen über die Korrektheit seiner Arbeit liefert. Durch an der Schaufel angebrachte Sensorik werden Planierarbeiten effizienter und personalärmer ausgeführt.

Platz 3: HydroPURE

HydroPURE aus Erlangen entwickelte ein anschlussfertiges Wasserreinigungssystem zur Beseitigung von Spurenstoffen aus Wasser, darunter Viren, Bakterien und Arzneimittelrückstände. Die patentierte Diamantelektroden-Technologie ermöglicht eine elektrochemische Reaktion, die Schadstoffe zerstört.

Außerdem waren im Finale folgende Startups nominiert:

Doctor Woofsley aus Aschaffenburg hat eine zum Patent angemeldete Zahnbürste und App für die Zahngesundheit von Hunden entwickelt.

LinaThera aus Erlangen entwickelt eine nachhaltige Anlage zur Produktion medizinischer Radionuklide für die Krebstherapie: ohne Kernreaktor und unter Einbindung regionaler Kliniken.

NextHeat aus Rednitzhembach liefert eine H2-basierte Plug-and-Play Lösung für die Dekarbonisierung von Hochtemperatur-Prozesswärme in der Industrie.

PerfectSens aus Lichtenau entwickelt ein Sensorsystem zur Detektion von jeglichen Fremdkörpern in der Lebensmittelproduktion.

SPHEROID Technologies aus Regensburg entwickelt hochpräzise Ultra-Wideband (UWB)-basierte Lokalisierungssysteme und Kollisionsvermeidungstechnologien für Bergbau, Hafenlogistik und Bauwesen.

Bild: Sieger BPWN 2024 Gruppenfoto © Andreas Gebert

Quelle:BayStartUp GmbH