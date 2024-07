Nexi und Liberis starten smarte Finanzierungs-Lösung für mehr Wachstum im deutschen Mittelstand

Substanzielle Finanzierungslücke hemmt deutschen Mittelstand.

„Finanzmittel sind der notwendige Hebel für KMU, um in Digitalisierung, Prozessoptimierung und Expansion investieren zu können“, sagt Carola Wahl, CEO Nexi DACH.

Gemeinsam starten Liberis Debt Fund GmbH & Co. KG, vertreten durch die Liberis Debt Fund Management GmbH (Liberis), und Nexi mit smarten Finanzierungslösungen für den deutschen Mittelstand. Rund 400 Milliarden Euro fehlen laut Studien dem europäischen Mittelstand für Investitionen, Innovationen und Expansion – und das war vor der Coronapandemie, vor der Energiekrise und dem stagnierenden Wirtschaftswachstum. Finanzierungsanfragen sind für viele Händler und Dienstleister aufwendig; viele Banken scheuen das Risiko gerade bei kleineren Unternehmen. Mit ähnlichen Lösungen der Liberis Gruppe, die bereits gemeinsam mit Nets, Teil der Nexi Group, sehr erfolgreich in Skandinavien etabliert ist, haben kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) jetzt auch in Deutschland eine einfache, schnelle und nachhaltige Lösung für ihre Finanzbedarfe.

Mit wenigen Klicks zum individuellen Finanzierungsangebot und spätestens nach 48 Stunden* das Geld auf dem Konto haben – Liberis definiert smarte Finanzierung gemeinsam mit Nexi für den Mittelstand neu. Durch die Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister Nexi entfallen für Händlerkunden die aufwendige Erstellung von Business Cases oder Einreichung von Daten. Zurückgezahlt werden die Mittel mit einem vorher vereinbarten Anteil an realen Umsätzen und passen sich daher flexibel an – ohne versteckte Kosten. Auch die Rückzahlungsdauer kann individuell angepasst werden.

„Die Partnerschaft mit Liberis gibt uns bei Nexi die Chance, den deutschen Mittelstand unmittelbar bei Wachstum und Innovationen zu unterstützen – über 99 Prozent unserer Unternehmen gehören dazu. Die Finanzmittel sind der notwendige Hebel, um in Digitalisierung, Prozessoptimierung und Expansion investieren zu können und damit die gesamte Wirtschaft in Deutschland wieder auf Wachstumskurs zu bringen“, so Carola Wahl, CEO Nexi DACH.

Die Liberis Gruppe hat über 16 Jahre Erfahrung in nunmehr zwölf Ländern und hat bereits über 3.000 KMU-Kunden der Nexi Gruppe seit dem Launch 2019 unterstützt. Mit der Lizenz für den gewerbsmäßigen Abschluss von Darlehensverträgen der Liberis Debt Fund GP GmbH für Deutschland und der Eröffnung des Liberis Büros in München, steht die Option einer flexiblen und einfachen Finanzierung jetzt auch deutschen Mittelständlern zu Verfügung. Mehr als 120.000 davon sind bereits Partner von Nexi, ehemals Concardis.

Die Finanzmittel können für Investitionen ebenso verwendet werden, wie für kurzfristige Liquiditätsengpässe. „Wir freuen uns, mit Nexi Germany einen sehr erfahrenen Partner in Deutschland zu haben, der die Unternehmer und deren Bedürfnisse gut kennt. Wir haben mit Nets, Teil der Nexi Group, in Skandinavien bereits tausenden Kunden erfolgreich geholfen, ihre Finanzierungslücke zu schließen – es ist großartig, dass wir jetzt auch in Deutschland kleinen und mittelständischen Unternehmen neue Perspektiven eröffnen können“, so Rob Straathof, CEO Liberis Limited Teil der Liberis Gruppe.

Quelle:Nexi Germany GmbH