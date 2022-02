Galina Alexandra Gutekunst Vertriebspartnerin PM International und Gründerin von der Traumfabrik Gala & Andy im Interview

Stell dich doch kurz unseren Lesern vor!

Galina Alexandra Gutekunst: Priwet! Im Networkmarketing bin ich bekannt als GALA von der Traumfabrik Gala & Andy. Geboren bin ich in Karaganda, großgeworden bin ich in der Ukraine. Meine so großartige Jugend habe ich in der Perle am Schwarzen Meer, Odessa genossen. Ich habe dort mein interessantes Musikstudio abgeschlossen und hatte dort als Unternehmerin 4 exklusive Schmuck Boutiquen. Seit 2013 bin ich happy über meine deutsche Staatsbürgerschaft und dass ich vor 18 Jahren mit meinen 2 lieben Kindern diesen Weg gegangen bin – nach Deutschland und mir dort mit sehr viel Fleiß und Arbeit meine eigene Existenz aufgebaut habe.

Wie bist du zum Network Marketing gekommen?

Mein Andy hat im April 2013 online eine russischsprachige Lebensgefährtin gesucht und hat sich auf mein Profil hin gemeldet. In seinem Profil hat mir seine Vorstellung begeistert, wie Fitness, Lifestyle & Wellness. Was ich aber komplett überlesen habe, war: „Suche eine russischsprachige Lebensgefährtin für gemeinsamen Aufbau eines Gesundheits-Netzwerks im Direktvertrieb“. Der Rest ging sehr schnell… Auf jeden Fall musste ich Andys Produkte nehmen – 2 Jahre gratis und danach selbst kaufen. So läuft ein liebevolles Sponsoring, einfach und unkompliziert.

Wie lange machst du schon Network Marketing?

Galina Alexandra Gutekunst: Na ja, wenn man dann mit Andy auf so vielen geilen und coolen Network-Veranstaltungen dabei war, seine neuen, großartigen Firmenwagen fahren darf, diese Perspektiven und die so tolle Geschäftsmöglichkeit sieht – aber vor allem auch die erlebten Resultate durch die Produkte, dann musste ich ja endlich im Networkmarketing starten. Und das war im Jahr 2017.

Was hat dich in deine Jugend am meisten geprägt?

Oh, ich durfte in meiner Jugend einiges hautnah miterleben, daraus lernen und mich damit weiterentwickeln. Schon immer habe ich nach Lösungen gesucht und diese auch gefunden, als z.B. ich Tschernobyl hautnah miterlebt habe und gleich danach Asthma bekommen habe, als die Sowjet Union auseinandergefallen war, oder durch wirtschaftliche Lage im ganzen Land meine Eltern mich mit 15 Jahre nicht mehr finanziell unterstützen konnten. Somit habe ich mich mit 15 Jahren selbst organisieren müssen. Und es gab für mich nur: TUN & TAM.

Eigentlich bist du Lehrerin welche Fächer unterrichtest du?

Galina Alexandra Gutekunst: Ja, meinen Hauptberuf mag ich sehr. Ich liebe es mit Kindern zu arbeiten, diese zu unterstützen und zu fördern. Als Lehrerin unterrichte ich Russisch, im Fach herkunftssprachlicher Unterricht. Ich kann Sprachprüfungen sowohl in Russisch als auch in Ukrainisch abnehmen. Das Wichtigste ist aber, dass ich mein Networkmarketing Business optimal mit meinem Hauptberuf integrieren kann – ohne diesen zu vernachlässigen.

Welches waren bisher die größten Momente in deiner Network Marketing Karriere?

Galina Alexandra Gutekunst: Das sind so viele Momente täglich, besonders wenn wir durch unsere einzigartigen Produkte, das Leben unserer neuen und treuen Kunden positiv verändern. Wenn ich von Monat zu Monat beobachten darf, wie unsere Teampartner gemeinsam mit uns wachsen und sich entwickeln. Und ja, mein größter Moment in meiner Network Marketing Karriere war die erste Autoübergabe an einem meiner Teampartner, das hat mich sehr glücklich gemacht.

Du betreibst selbst sehr viel Sport, wie wichtig ist Sport für dich?

Sport und Fitness sind für mich persönlich in diesem Business ein äußerst großer Anteil des Erfolges. Weil es hat mit TUN zu tun, es hat mit Fleiß zu tun, mit Disziplin zu tun, mit Ausdauer zu tun, es hat mit Schmerzen zu tun, es hat mit Hochgefühl zu tun, es hat mit Resultaten zu tun und es hat auch mit Niederlagen und Erfolg zu tun. Und genau das ist unser Business und man kann es an mir sehen.

Warum hast du dich für PM-International entschieden?

Galina Alexandra Gutekunst: Warum nicht PM?! Die Frage muss sich jeder Networker selbst stellen, bei welchem Unternehmen er starten und/oder bleiben will: PM weil, weltweit in der Öffentlichkeit absolut tadellos dastehendes Unternehmen, eins der kapitalstärksten Unternehmen in der Branche, inhaber-/ familiengeführtes Unternehmen und mit Produkten, die sich eindeutig von Rest des Marktes abheben, …

Ich könnte hier weiter ZDF aufzählen, aber Fakt ist: Ich habe keine Zeit und Lust auf Networkabenteuer.

Welche Produkte findet der Kunde bei PM International?

Ganz einfach: die wohl am meist geprüften Lebensmitteln und besten Vitalstoffe der Welt (inkl. Kosmetik). Für Schönheit, Gesundheit, Wohlbefinden und langanhaltende Leistungsfähigkeit. Und auch das wieder einzigartig bei PM-International: mit dem NTC (Nährstofftransportkonzept).

Welche Fähigkeiten sollte man mitbringen, um im Network Marketing erfolgreich zu sein?

Galina Alexandra Gutekunst: Erstmal gar keine. Das Einzige und Erste, was man überhaupt brauch ist (d)ein Warum! Und wer maximal Erfolg haben will, braucht ein großes „Warum“. Alles andere kann Hand in Hand mit dem Sponsor und im Team erlernt und entwickelt werden.

Wo siehst du die Vorteile vom Network Marketing?

Networkmarketing ist definitiv die interessanteste Wirtschaftsform und das fairste Geschäftsmodell der Welt. Eine so große Chance für jeden Menschen, unabhängig vom Alter, Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und sozialen Umfeld. Im Network Marketing gilt: Menschen helfen Menschen.

Hattest du vor PM schon mal Kontakt zum Network Marketing?

Ja, aber nur als Kunde/Produktnutzer. Weiter habe ich das Thema damals noch nicht verfolgt.

Was sind, deiner Meinung nach, die größten Fehler die Neueinsteiger im Network Marketing machen?

Galina Alexandra Gutekunst: Wie oben schon erwähnt wurde, das Warum ist nicht groß genug. Oft können sich Neueinsteiger für sich persönlich die Themen: Freiheit und Unabhängigkeit nicht vorstellen… Die Vision fehlt einfach…Dann halten sie sich nicht an den Punkt an: Einfach, erfolgreich!

Sie empfinden „NEINs“ als Ablehnung. Zu guter Letzt hören sie mit dem Business wieder auf, bevor sie überhaupt angefangen haben.

In welchen Ländern bist du aktiv?

Zurzeit mit viel Freude und Spaß in diesen Ländern: Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Italien, England, Polen, Ukraine, Russland & USA.

Wie arbeitest du? Online/Liste Leute/Direkt-Kontakt?

Galina Alexandra Gutekunst: Selbstverständlich stehen alle 3 Kontaktform in meiner wöchentlichen Aktionsliste. Trotz der Corona-Situation freue ich mich über jeden möglichen Direktkontakt draußen auf der Straße oder wo auch immer. Durch unser Branding „TRAUMFABRIK GALA & ANDY“ bin ich inzwischen zur Online-Expertin geworden. Auch, weil ich es ja nebenberuflich mache und für mich das Kontaktieren online am besten integrierbar ist.

Wie wichtig sind Events, Workshops und Trainings für den Erfolg jedes Einzelnen?

Natürlich waren das zu noch nicht Corona-Zeiten die schönsten, emotionalsten und inspirierenden Zeiten – gemeinsam mit den Teampartner zu lernen, zu planen und zu feiern.

Deshalb bin ich überaus glücklich, dass unser Unternehmen dieses Jahr zwei tolle Hybridveranstaltungen ermöglicht hat und das Highlight war das Reise-Incentive ´Europa-Tour´ mit fast 2500 Menschen in Kroatien und das alles unter Einhaltung der Corona-Vorschriften. Eine absolut top logistische Leistung unseres Unternehmens!

Welche Bücher kannst du persönlich für die Weiterbildung empfehlen?

1. Der Minuten Manager und der Klammer-Affe von Kenneth Blanchard, u.a.

2. So zähmen Sie Ihren inneren Schweinehund von Marco von Münchhausen

3. Millionenschwere Gewohnheiten von Brian Tracy.

Welche 3 Tipps hast du für junge Unternehmer?

Galina Alexandra Gutekunst: Starte so früh wie möglich dein eigenes Unternehmen, am besten und sichersten im Network Marketing (absolut ohne Risiko, weil bei uns z. B. mit Rückgaberecht).

Tu mal das, was du in der Schule und Ausbildung garantiert nicht gelernt hast. Nämlich dich selbst um deine Freiheit und Unabhängigkeit kümmern und diese letztendlich auch erreichen.

Nutze das riesengroße Potential, das in dir steckt, schon in deinen jüngsten Jahren. Und nicht erst mit 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, …



Wo siehst du dich in den nächsten fünf Jahren?

Im mitten eines großen einzigartigen Teams, mit so vielen neuen Freunden und Teampartnern. Fünf tolle Jahre auf dem Weg ins Gold Presidents Team bei PM- International.

Wir bedanken uns bei Galina Alexandra Gutekunst für das Interview

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder

Premium Networker: Galina Alexandra Gutekunst