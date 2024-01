Natur als Inspirationsquelle

Gartenhotel Moser in Südtirol eröffnet im April nach großem Umbau – Rooftop-Pool, neue Suiten und elegante Hotellounge

Mit der Kraft der Elemente: Im April 2024 erwacht das traditionelle Gartenhotel Moser am Montiggler See in Südtirol nach einem umfassenden Umbau zu neuem Leben. Architektonisch tonangebend sind im gesamten Gebäude die drei Säulen Wasser, Wald und Garten. Nachhaltige Bauweise und Energierückgewinnung, große Fensterfronten, die den Blick in die Umgebung freigeben, sowie begrünte Holzstreben an der Außenfassade lassen das Haus mit der umgebenden Natur verschmelzen. Alle öffentlichen Bereiche wie Lobby, Restaurant und 18 Suiten erstrahlen in komplett neuem Look mit viel Holz, Stein und warmen, erdigen Farben.

Highlight des Hauses ist der neue Adults-Only Infinity-Pool mit Ruheräumen und Fitnessstudio auf dem Dach. Seit über 60 Jahren befindet sich das Traditionshaus im Besitz von Familie Moser. Namensstiftend ist die üppige Gartenanlage mit verschlungenen Wegen, Vogelbeobachtungsstation, versteckten Kraftplätzen und Naturbadeteich. Mit seiner Lage nur wenige Gehminuten vom Montiggler See und inmitten einer vom satten Grün der umliegenden Wälder und Weinberge geprägten Region, bietet das Hotel zahlreiche Möglichkeiten für Auszeiten und Abenteuer: Das hoteleigene Seehaus mit Liegewiese lädt ein zum Schwimmen, SUPen oder Kanufahren. Für Fahrradtouren oder Wanderausflüge birgt die Region schon im Frühjahr beste Voraussetzungen.

Familien mit Kindern genießen die Vorzüge der Kinderbetreuung an bis zu sieben Tagen pro Woche. Während die Kleinen hier neue Freunde finden, haben Eltern die Gelegenheit den Wellnessbereich mit Saunalandschaft und Spa-Angebot zu nutzen. Ayurvedische Anwendungen, Massagen und Beauty Treatments sowie Yoga- und Meditationskurse sorgen für Entspannung. Eine Übernachtung im Doppelzimmer kostet ab 145 Euro pro Person inklusive Dreiviertelpension. Weitere Informationen finden sich unter www.gartenhotelmoser.com.

„Wir freuen uns schon sehr darauf, mit dem neuen Gartenhotel Moser unsere Gäste zu begeistern“, so Wolfgang Moser. Gemeinsam mit seiner Frau Christine leitet er den Betrieb seit 40 Jahren. Während Wolfgang als Visionär stets neue Projekte und Angebote vorantreibt, ist Christine mit viel Herz und Leidenschaft Gastgeberin. Durch ihr Einfühlungsvermögen für Mensch und Natur sorgt sie als ruhender Pol für Wohlfühlatmosphäre. Gemeinsam entschieden sie sich beim Umbau in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Planstudio Pederiva einen ganzheitlichen Weg zu gehen. Für die Neugestaltung des Gartenhotels musste der gesamte ehemalige Eingangsbereich weichen. Optisch passt sich der Neubau nun an den im Jahr 2014 entstandenen Erweiterungsbau „Ramus“ an. Eine lineare Gebäudestruktur gegliedert in horizontale und vertikale Elemente lässt die zwei Bauten zu einem harmonischen Ganzen verschmelzen.

Der kleine und große Montiggler See befinden sich im Süden Südtirols, 15 Kilometer südlich von Bozen. Umgeben von einem Naturschutzgebiet sind die beiden Seen mit 700 und 300 Metern Länge weithin für ihr glasklares Wasser bekannt. In unmittelbarer Nähe des großen Sees liegt der Weiler Montiggl, wo sich auch das Gartenhotel Moser befindet. Die Gegend ist eng an die Südtiroler Weinstraße angegliedert, die sich in nur sechs Kilometern Entfernung durch die Gemeinde Eppan schlängelt. In etwa zwei Kilometern Luftlinie erreicht man den beliebten Kalterer See, den wärmsten Badesee der Alpen. Viele Wanderwege, von sanft bis anspruchsvoll, durchziehen die Gegend. Besonders beliebt ist die Seewanderung, die einmal komplett den großen sowie den kleinen Montiggler See umrundet. Herrliche Ausblicke auf das smaragdgrüne Wasser und die unberührte Natur inklusive.

