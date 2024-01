Ein Bund fürs Leben – mother nature für die Stillzeit und die Zeit danach.

Kaum eine Verbindung ist wohl intensiver, als die einer Mutter mit ihrem Kind. In der Mutter wächst das Kind heran. Die Mutter bringt das Kind zur Welt. Die Mutter versorgt das Kind in der Regel mit Muttermilch, bis es sich selbständig ernähren kann. mother nature unterstützt die Reise einer Mutter in den verschiedenen Phasen der Schwangerschaft auf natürliche Weise mit allen wichtigen Nährstoffen und Vitaminen.

mother nature Stillzeit + Omega 3 I Phase 3 ist essentiell für stillende Mütter, da eine optimale Nährstoffversorgung sowohl für die Mutter als auch für das Baby durch die Aufnahme der Muttermilch wichtig ist. mother nature Refresh I Phase 4 liefert alle relevanten Vitamine und Spurenelemente, die die Mutter bei der Erholung nach der Schwangerschaft unterstützen und die dem Körper wieder zurück in sein natürliches Gleichgewicht helfen.

mother nature. For mothers from nature.

mother nature Stillzeit + Omega 3 I Phase 3

Auch als stillende Mutter ist eine optimale Nährstoffversorgung wichtig, da das Baby alle wichtigen Nährstoff direkt über die Muttermilch aufnimmt. Mother Nature setzt in der Stillzeit auf folgende wichtige Bestandteile:

# Eisen trägt zur normalen kognitiven Funktion der Mutter und zur normalen kognitiven Entwicklung des Kindes bei.

# Omega-3 Fettsäuren tragen zur normalen Entwicklung des Gehirns und des Auges des gestillten Säuglings bei.

# Vitamin D unterstützt das normale Wachstum und die Entwicklung der Knochen des Babys.

# Das in der Kieselerde enthaltene Silizium stärkt Haare, Nägel und Bindegewebe der Mutter.

mother nature Refresh I Phase 4

Refresh stärkt den Körper der Mutter nach der Geburt mit allen notwendigen Nährstoffen. Das Nahrungsergänzungsmittel für nach der Schwangerschaft enthält wesentliche Vitamine und Spurenelemente, die eine Regeneration optimal unterstützen.

# Vitamin C trägt zur Aufrechterhaltung der normalen Funktion des Immunsystems während und nach intensiver körperlicher Betätigung bei.

# Eisen trägt zu einem normalen energiereichen Stoffwechsel und zur Verringerung von Müdigkeit und Erschöpfung bei.

# Zink trägt zum Erhalt normaler Knochen und normaler Haut, Haare und Nägel bei.

mother nature ist online unter mother-nature.com erhältlich.

Stillzeit+ Omega 3 I Phase 3 kostet 49,99€ (je 70 Kapseln für 10 Wochen bei einer Kapsel / Tag).

Refresh I Phase 4 kostet 39,99 €. (56 Kapseln für 8 Wochen bei einer Kapsel / Tag)

Die Produkte von mother nature sind alle vegan, laktose-und glutenfrei und kommen komplett plastikfrei in einem praktischen Braunglas.

Bild @mothernature

Quelle Sonja Berger Public Relations