gemineers sichert sich Seed-Finanzierung in Millionenhöhe für den Ausbau seiner Digital Twin Plattform für die Zerspanungsindustrie

gemineers, ein innovatives Startup, das auf Lösungen rund um den Digitalen Zwilling für die spanende Industrie spezialisiert ist, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierung in Millionenhöhe eingeworben. Die Unternehmensbeteiligung wurde im Jahr 2022 initiiert und in der ersten Hälfte dieses Jahres erfolgreich abgeschlossen.

Die gemineers Digital Twin Plattform revolutioniert die Art und Weise, wie Zerspanungsprozesse optimiert und verwaltet werden. Durch die Kombination von Echtzeitdaten, Technologie-Know-how und fortschrittlicher Analytik ermöglicht die Plattform Herstellern, präzise virtuelle Repliken ihrer gefertigten Produkte zu erstellen. Diese Digitalen Zwillinge bieten wertvolle Einblicke in die Bearbeitungsvorgänge, optimieren die Effizienz, reduzieren den Ausschuss und verbessern die Gesamtproduktivität.

Die Seed-Finanzierung wird die Mission von gemineers, die Zerspanungsindustrie zu transformieren, erheblich beschleunigen. Mit der Investition plant das Unternehmen, seine Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen zu verstärken, um seine Digital Twin Plattform weiter zu verbessern, seine prädiktiven Analysealgorithmen zu verfeinern und das volle Skalierungspotenzial der Plattform auszuschöpfen.

„Wir freuen uns sehr über diese bedeutende Anschubfinanzierung, die unsere Vision bestätigt, die Zerspanungsindustrie mit Hilfe der Technologie des Digitalen Zwillings zu revolutionieren“, sagt Vincent Gerretz, CEO und Mitgründer von gemineers. „Mit der Unterstützung unseres Investors sind wir gut aufgestellt, um unsere Lösung weiterzuentwickeln, die es den Herstellern ermöglicht, hervorragende Bearbeitungsergebnisse zu erzielen, Kosten zu senken und ein noch nie dagewesenes Maß an Produktivität zu erreichen.“

Die gemineers Digital Twin Plattform hat sich bereits bei internationalen Zerspanungsunternehmen durchgesetzt, die erhebliche Verbesserungen bei der Prozesseffizienz und Kosteneinsparungen verzeichnen konnten. Heute wird die gemineers Digital Twin Plattform von einer Reihe innovativer Kunden in Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Luft- und Raumfahrt und der Halbleiterfertigung eingesetzt.

In Zukunft will gemineers die Seed-Finanzierung nutzen, um sein Expertenteam zu erweitern, Top-Talente in den Bereichen Data Science und Fertigungstechnik zu rekrutieren und seine Marketing- und Vertriebsanstrengungen zu verstärken, um ein noch breiteres Publikum zu erreichen.

Quelle Bild und Text: gemineers GmbH