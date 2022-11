GENESIS GV60 IST GERMAN PREMIUM CAR OF THE YEAR 2023

Der Genesis GV60* ist das „German Premium Car of the Year“: Das erste Elektroauto der koreanischen Premium-Marke sichert sich die renommierte Auszeichnung, die alljährlich von deutschen Motor- und Branchenjournalisten vergeben wird.

Das „German Car of the Year“ (GCOTY) wird in zwei Stufen gewählt: Im ersten Schritt hat die rund 30-köpfige Jury per Online-Voting fünf Klassensieger gekürt. Sie repräsentieren die Spitze ihres jeweiligen Segments und sind damit für das Finale qualifiziert, das in den kommenden Tagen ausgetragen wird. Hier treten die Klassensieger zum direkten Duell in Testfahrten gegeneinander an, um einen Gesamtsieger und damit das GCOTY zu ermitteln.

Der Genesis GV60 ist schon jetzt ein Siegertyp: Das vollelektrische SUV hat die „Premium“-Kategorie gewonnen, in der alle neuen Autos mit einem Einstiegspreis zwischen 30.000 und 60.000 Euro zur Wahl standen. In dieser besonders hart umkämpften Fahrzeugklasse hat sich der Debütant gegen namhafte Konkurrenz aus dem In- und Ausland durchgesetzt. Zusätzlich war der GV60 in der Kategorie „Neue Energien“ nominiert, die alternativ angetriebenen Modellen vorbehalten ist.

Lawrence Hamilton, Managing Director der Genesis Motor Europe GmbH



„Ich freue mich über die Wahl des Genesis GV60 zum German Premium Car of the Year. Im Land der Premium-Fahrzeuge eine solche Auszeichnung zu erhalten, die noch dazu von erfahrenen Fachjournalisten verliehen wird, ist besonders beeindruckend und zeugt von der hohen Qualität unserer Modelle“, erklärt Lawrence Hamilton, Managing Director der Genesis Motor Europe GmbH. „Im hochkarätig besetzten Finale muss sich der GV60 nicht verstecken – jetzt heißt es Daumen drücken!“

Hohe Reichweite, umfassende Serienausstattung

Der Genesis GV60 ist das erste von inzwischen drei reinen Elektroautos der Premium-Marke: Das zu Preisen ab 56.370 Euro bestellbare E-SUV verfügt über zwei Elektromotoren und bietet eine WLTP-Reichweite von bis zu 466 Kilometern. Dank innovativer Technik lässt sich die Hochvoltbatterie an 350-kW-Schnellladestationen binnen 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen.

Kunden können zwischen den beiden Ausstattungslinien Sport bzw. Sport Plus wählen. Neben einer induktiven Smartphone-Ladeschale sind unter anderem ein Infotainment-System mit 12,3-Zoll-Display, Navigation, Smartphone-Einbindung per Apple CarPlay und Android Auto, Sprachsteuerung und Digitalradio und eine ebenfalls 12,3 Zoll große digitale Instrumentenanzeige serienmäßig an Bord.

Für Sicherheit sorgen acht Airbags und mehr als 20 Fahrerassistenzsysteme, darunter ein Frontkollisionswarnsystem mit Fußgänger- und Radfahrererkennung sowie Abbiegeassistent, ein Müdigkeitswarner, ein Spurhalte- und ein Spurfolgeassistent. Über den Online-Konfigurator können sich Kunden ihr Wunschmodell mit verschiedenen optionalen Paketen, Innenraummaterialien und Rädern zusammenstellen.

* Die Modelle und Motorisierungen weisen die im Folgenden genannten Verbrauchs- und Emissionswerte auf:

Stromverbrauch für den Genesis GV60 (kombiniert nach WLTP): 19,1 – 18,8 kWh/100 km. CO 2 -Emission (kombiniert nach WLTP): 0 g/km.

Bilder GCOTY / Genesis

Quelle Bilder und Text: Genesis Motor Deutschland GmbH