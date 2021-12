THE GROW Chairman und bk Group AG CEO Gerold Wolfarth erhöht seine Anteile am weltweit einmaligen Ökovation System THE GROW

THE GROW by SalsUp ist mit 105.000 registrierten Startups die weltweit zweitgrößte Plattform für Innovation, Netzwerk, für Startups und den Mittelstand. Auf der Plattform treffen Gründer, Corporates und Business Angels aufeinander.

Bereits im November 2020 ist Gerold Wolfarth, CEO der bk Group AG, bei der SalsUp GmbH eingestiegen und hat dort gemeinsam mit dem Founder & CEO Bernhard Schindler die Marke THE GROW erschaffen. Nun erhöht er seine Anteile auf 50 % und ist somit gleichberechtigter Teilhaber. Die Bewertung des jungen Unternehmens aus Ergolding steigt damit noch einmal deutlich auf 25 Millionen Euro.

Die Plattform ging im Juni 2020 online und verzeichnete schon in der ersten Finanzierungsrunde einige Monate nach GoLive eine Bewertung von 7,5 Mio. Euro.

Wachstumstreiber ist neben den täglich steigenden Registrierungen und Mitgliedern auch das THE GROW Ökosystem, welches in nur wenigen Monaten entstanden ist. Dies geht weit über ein reines Matching von Start-ups und Unternehmen hinaus.

So haben Gerold Wolfarth und Bernhard Schindler mit THE GROW ein weltweit einzigartiges Ökosystem erschaffen, das neben Matching ein aktives Netzwerk bietet, Investments ermöglicht (Ökovation Ventures Fonds), Mentoring (invest2grow), Marketing (ScalUp) sowie Services (ServiUp) beinhaltet.

Im Rahmen von THE GROW by SalsUp entstand im Jahr 2021 der innovativste Unternehmer-Club der DACH-Region, der THE GROW Entrepreneurs Club. Bereits 250 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik treffen und vernetzen sich auf zahlreichen Events, mit dem Ziel die Innovation in der DACH-Region aktiv zu fördern. Darunter Persönlichkeiten wie Wolfgang Bosbach, Sina Trinkwalder, Wolfgang Grupp, Frank Thelen, Prof. Dr. Nadine Kammerlander, Prof. Dr. Tobias Kollmann, Katja Suding, Prof. Dr. Maximilian Lude, Stefan Mennerich vom FC Bayern München, Erich Sennebogen, Peter Aicher, Andre Braun, Prof. Dr. Torsten Weber uvm.

Fanden 2021 schon 40 Veranstaltungen statt, sind alleine im ersten Halbjahr des Jahres 2022 über 70 Veranstaltungen geplant, um die Innovation in der DACH-Region weiter zu stärken. Zudem wird gerade eine eigene TV Show konzipiert.

