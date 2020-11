Fintech nextmarkets: 2 Brüder aus Köln krempeln den Börsenhandel um

Share Facebook

Wenn Geschwisterpaare gemeinsam ein Unternehmen gründen, kann das der Anfang einer Erfolgsgeschichte sein, oder – wie bei Adidas und Puma – in einem lebenslangen Konkurrenzkampf enden. Die beiden Brüder Manuel und Dominic Heyden zeigen wie man als Geschwister nicht nur erfolgreich gründet, sondern auch längerfristig gemeinsam Erfolg mit dem Unternehmen hat. Mit ihrem Unternehmen nextmarkets mischen die beiden Kölner die Trading-Branche gehörig auf und schreiben eine Erfolgsgeschichte, die für viele andere Startups als Vorbild dienen kann.

Eine gemeinsame Vision

Nur wer ein gemeinsames Ziel verfolgt, hat Erfolg mit seinem Unternehmen. Das wissen auch Manuel und Dominic Heyden. Beiden ist es ein großes Anliegen, frischen Wind in die Finanzbranche zu bringen, indem sie den Menschen den Zugang zur Börsenwelt so einfach wie möglich gestalten. Mit diesem Ziel im Hinterkopf haben die beiden ihre Ideen in die Entwicklung des Neobrokers nextmarkets einfließen lassen und so eine innovative Handelsplattform auf den Markt gebracht.

Ein gemeinsames Wertesystem

Dadurch, dass Geschwister in den allermeisten Fällen gemeinsam aufwachsen, bekommen sie von ihren Eltern dieselben Werte vermittelt. Im Hinblick auf eine Unternehmensgründung bedeutet das, dass beide Geschwister dieselbe Auffassung von Werten wie Ehrlichkeit und Integrität haben. Das hat den Vorteil, dass so nicht nur Missverständnisse, sondern auch ein gegenseitiges Hintergehen und Betrügen minimiert werden.

Gegenseitiges Vertrauen und sich ergänzende Fähigkeiten

Niemand kennt einen so gut wie die Geschwister. Man wächst zusammen auf und kennt sämtliche Stärken und Schwächen des anderen. Im Lauf der Zeit entsteht eine starke Bindung zwischen den Geschwistern. Man lernt, dass man sich aufeinander verlassen kann. So auch bei Manuel und Dominic Heyden.

Der zwei Jahre ältere Dominic ist der Geek in der Familie. Er bringt seine Affinität zu IT in die technische Seite der Entwicklung von nextmarkets ein. Manuel, auf der anderen Seite, ist der Finanzexperte und spielt seine Stärken im Bereich der Produktentwicklung aus. Diese Mischung führte dazu, dass nextmarkets heute den Kunden Fractional Trading und den Spar-CFD anbietet. Beides sind innovative Investitionsmodelle, die andere Neobroker nicht im Angebot haben, und daher ein echtes Alleinstellungsmerkmal für nextmarkets sind. Außerdem lässt nextmarkets die Nutzer der Plattform am Wissen seiner Börsenexperten teilhaben. Anleger profitieren bei nextmarkets also nicht nur vom kostenlosen Trading und Depot, sondern auch vom kostenlosen Coaching.

Für die technische Umsetzung all dieser Ideen sorgt Dominic. Durch ihre unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten entsteht so eine dynamische Zusammenarbeit, bei der am Ende des Tages ein Produkt steht, das das Beste aus IT und Finanzen miteinander vereint.

Dabei haben die beiden Brüder eine einfache, ungeschriebene Regel, an die sie sich halten: Keiner redet dem anderen in seinen Expertenbereich hinein, sondern vertraut dem anderen, dass dieser nach bestem Wissen und Gewissen das Richtige tut – ein riesiger Vorteil gegenüber Geschäftspartnern, die keine Geschwister sind.

Zwei Brüder auf dem Weg zum Olymp

Manuel und Dominic Heyden machen es vor, wie eine Unternehmensgründung und -führung durch Geschwister gelingt. Wichtig ist dabei das Vertrauen ineinander und sich ergänzende Charaktere mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Durch die Kombination von IT-Wissen auf der einen Seite und Finanz-Knowhow auf der anderen haben die beiden es innerhalb weniger Jahre geschafft, eine erfolgreiche Neobroker-Plattform zu entwickeln, die dabei ist, sich als Marktführer in Europa zu etablieren.

Text: BETTERTRUST GmbH

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder