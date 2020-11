Salatdressings und Saucen für Gemüse in Bio-Qualität

Share Facebook

SpiceNerds macht Produktpalette vegan und bringt neue Größen

Das Berliner Startup SpiceNerds, das sich seit Markteintritt 2018 mit seinen innovativen Bio- Salatdressings und Bio-Gemüsesaucen einen Namen gemacht hat, setzt ab Mitte November auf eine vollständig vegane Produktpalette und verbannt damit alle Zutaten tierischen Ursprungs aus den Rezepturen. Während bisher nur die drei Bio-Gemüsesaucen im Sortiment vegan waren, sind nun auch die Salatdressings Green Madness, Juicy Lucy und Vulcano rein pflanzlich.

„Mit dem Schritt, unsere gesamte Range vegan zu konzipieren, passen wir uns nicht nur dem aktuellen Kaufinteresse an, sondern stellen uns auch zukunftssicher auf. Solche Produkte sind heute gefragter als je zuvor“, sagt Dr. Daniel Kähler, Geschäftsführer von SpiceNerds. Zusätzlich verwendet SpiceNerds seit Markteintritt ausschließlich Bio-Zutaten und verzichtet auf Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker und Zuckerzusatz. Zum Jahreswechsel launcht SpiceNerds außerdem neue Größen der Bio-Saucen für Gemüse. Das mediterrane Radical Radish, das israelische Viva Aviv sowie das marokkanische Moroc ’n‘ Roll werden in Zukunft in einer praktischen und kleineren Gläser-Variante mit einem Fassungsvermögen von 165 Millilitern angeboten.

Erhältlich sind die Produkte in vielen EDEKA- und REWE-Filialen in Süddeutschland, Hamburg und Umgebung, in den Filialen von famila, Combi und Jibi in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen sowie in den LPG Biomärkten in Berlin. Zudem gibt es alle Produkte im eigenen Onlineshop unter www.spicenerds.com.

Irre Saucen für Gemüse: Viva Aviv

Bio Kichererbsen-Sultaninen-Sauce mit Sesam

Viva Aviv – da steckt Leben drin. Die der israelischen Küche angelehnte Sauce trumpft mit einer Geschmackskombination aus Kichererbsen, Sesam und Sultaninen, verfeinert mit Ingwer, Kurkuma und Knoblauch auf und erweckt alle Lebensgeister. Passt irre gut zu Blumenkohl, Beten, Pilzen, Aubergine, Rüben, Falafel und Bowls.

Moroc ’n’ Roll

Bio Linsen-Dattel-Sauce mit Schwarzkümmel

Ein Geschmackserlebnis wie aus 1.001er Nacht: Moroc’n’Roll ist die orientalische Sauce für Gemüse aus Roten Linsen ergänzt von Schwarzkümmel und einer leichten Chili-Note. Einfach kalt oder warm über gegartes Gemüse löffeln – besonders lecker schmeckt die Sauce zu Zucchini, Auberginen, Ofengemüse und Bulgur.

Radical Radish

Bio Rote-Bete-Sauerkirsch-Sauce mit Meerrettich

Mit Radical Radish schmeckt man rot: Die Geschmackskombination aus Rote Bete, Sauerkirsch und einer Fusion aus gerösteter Erdnuss, Ingwer und Meerrettich nimmt dich mit auf eine Genussreise: Eine überraschend fruchtige und belebende Sauce, so rot wie ein Sonnenuntergang am Mittelmeer. Der mediterrane Alleskönner bringt Gemüse wie Kürbis, Zucchini, Brokkoli oder Blumenkohl richtig zur Geltung und passt besonders gut auch zu Gegrilltem.

Irre Dressings für Salat:

Green Madness

Bio Wiesenkräuter-Ingwer-Dressing mit Limette

Eine Kräuter-Explosion aus Basilikum, Rucola, Salbei, Sauerampfer und Petersilie, verfeinert mit frischer Minze und Limettensaft. Passt prima zu Tomate, Gurke, Römer- und Feldsalat, aber auch sehr lecker zu gedünstetem Fisch.

Juicy Lucy

Bio Orangen-Dressing mit Ingwer und Senf

Die fruchtige Lucy zaubert den Sommer auf den Teller: Feuriger Senf, fruchtige Orange und Süßkartoffel, abgerundet mit Ingwer und einem Hauch Kardamom. Das tropische Dressing sorgt zum Beispiel in Kombination mit Chicorée, Feldsalat und Wildkräuter für ein irre gutes Geschmackserlebnis.

Vulcano

Bio Himbeer-Balsamico-Dressing mit Chili

Das Vulcano-Dressing macht dem Grünzeug Feuer! Die Himbeer- Süße gepaart mit würzigem Balsamicoessig rundet die leicht scharfe Chili-Note des Salatdressings harmonisch ab. Die explosive Genuss-Mischung harmoniert mit Salaten mit Bitterstoffen wie Rucola, Chicorée, Endivien und Radicchio. Ebenso eine gute Wahl zu geröstetem Brot und gratiniertem Käse.

Quelle BEiL² – Die PR-Strategen GmbH