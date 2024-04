Gilion: 10 Millionen Euro Equity-Finanzierungsrunde für Ausbau der führenden europäischen Wachstums- und Finanzierungsplattform für Startups und Scaleups

Frisches Kapital von neuen, renommierten Investoren, sowie Bestandsinvestoren.

Gilion (ehemals Ark Kapital), die führende europäische Plattform für Wachstumsfinanzierung für Startups und Scaleups, hat in einer Equity-Finanzierungsrunde frisches Kapital in Höhe von 10 Millionen Euro eingesammelt. Dabei konnte Gilion neue, renommierte Investoren gewinnen, darunter unter anderem Oscar Werner, der neue Gilion-CEO, Göran und Henrik Garvner, Investoren und Gründer von SignUp Software, sowie Andrew Konopelski, Investor und ehemaliger Head of EQT Credit. Bestandsinvestoren wie die renommierte europäische Bankmanagerin und ehemalige CEO der SEB-Bank, Annika Falkengren, haben ebenfalls wieder investiert. Insgesamt hat Gilion bislang 40 Millionen Euro für den Aufbau seiner Wachstums- und Finanzierungsplattform für Startups und Scaleups eingesammelt.

Die Finanzierungsrunde folgt auf ein besonders erfolgreiches Jahr für Gilion, mit starkem Wachstum. So hat sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht, die Anzahl der Unternehmen auf der Gilion-Plattform sogar verachtfacht.

Gilion ist seit März 2023 in Deutschland aktiv und bietet Technologieunternehmen Zugang zu Darlehen von bis zu € 10 Mio, ohne Verwässerung, bis zu 2 Jahre tilgungsfrei, mit bis zu 6 Jahre Rückzahlungszeit. Das Unternehmen bietet Zugang zu einem Kapitalpool von €400 Mio. – als Ergänzung zur klassischen Venture Capital-Finanzierung. Gestartet im Frühjahr 2023 ist Deutschland heute der größte Markt für das Unternehmen, zudem bietet Gilion Gründer:innen in Schweden, Dänemark und Finnland Zugang zu Wachstumskapital.

„Im derzeitigen Marktumfeld benötigen Gründer:innen zunehmend unterschiedliche Finanzierungsoptionen, die auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit der Aufnahme von Fremdkapital kann die Verwässerung von Unternehmensanteilen verringert werden. Wir freuen uns, dass wir als Anbieter von Fremdkapital Gründer:innen eine neue Finanzierungsmöglichkeit – und damit ganz neue Optionen für Wachstum bieten können“, sagt Oscar Werner, CEO von Gilion. „Der erfolgreiche Abschluss der aktuellen Finanzierungsrunde ist für uns ein großer Vertrauensbeweis und ein Indikator, dass wir mit Gilion etwas aufbauen, das von großer Relevanz ist.”

Gilion nutzt Machine Learning und Künstliche Intelligenz erstmals systematisch für den Bereich der langfristigen Wachstumsfinanzierung. Die Gilion-Plattform bietet Technologieunternehmen einen umfassenden Einblick in ihre historischen und zukünftigen Performance-Daten sowie Echtzeitanalysen der wichtigsten Wachstumskennzahlen und Zukunftsprognosen.

„Mit unserer Growth-Analytics-Plattform geben wir jungen Unternehmen Zugang zu umfassenden, datengetriebenen Analysen, wie es bislang vor allem größeren Unternehmen vorbehalten war“ , sagt Henrik Landgren, CPTO und Mitgründer von Gilion. “ Unsere innovativen Analytics Tools und SaaS-Dashboards beinhalten Benchmarking, umfassende KI-Prognosen, Kohorten- und Retention-Analysen und bieten Startup-Gründer:innen ganz neue Möglichkeiten nachhaltig erfolgreich zu sein und die Verwässerung von Unternehmensanteilen zu reduzieren.”

“Gilion hat in den letzten zwei Jahren ein wirklich bemerkenswertes Innovationstempo gezeigt. Mit seinen Produkten und einem datengetriebenen Ansatz bietet Gilion ganz neue Möglichkeiten für die Startup-Finanzierung und das europäische Tech-Ökosystem”, sagt Andrew Konopelski, Investor und ehemaliger Head of EQT Credit. „Mit flexibleren Finanzierungsoptionen werden Technologieunternehmen auf der ganzen Welt in der Lage sein, auf Kapital zuzugreifen, das auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist, und auf dessen Grundlage Innovationen auf ganz neue Art vorangetrieben werden können.”

Gilion wird von führenden Investoren wie LocalGlobe und Creandum unterstützt, ebenso wie von Business Angels und renommierten Top-Finanzmanagern wie beispielsweise die schwedische Bankerin Annika Falkengren (ehemals CEO Schweizer Bankengruppe Lombard Odier und CEO der schwedischen Bank SEB) und der ehemalige Blackstone-Co-Chef John McCormick, der deutsche Topmanager Frank Strauss (ehemals Postbank CEO und Konzernvorstand Deutsche Bank) sowie sieben Unicorn-Gründer: Hjalmar Winbladh (Epidemic Sound Gründungspartner EQT Ventures,) Jacob De Geer von IZettle, Timo Soininen (Small Giant Games), Ilkka Paananen (Supercell), Sebastian Knutsson (King), Riccardo Zacconi (King) und Steve Anavi (Qonto).

Bild:Oscar Werner Gilion CEO

Quelle:Gilion