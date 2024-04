Monkee setzt Wachstumskurs durch Partnerschaft mit Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank und siebenstelliges Investment fort

Allianz und Investment beschleunigen Monkees Wachstumskurs

● Mit 300.000 App-Downloads und Sparzielen mit einem Wert von 250 Millionen EUR trotzt Monkee dem Trend zu impulsivem Konsum.

● Bereits über 500 Partner im Händlernetzwerk bieten Cashback-Angebote, die direkt zu Monkee-Sparzielen beitragen – prämiert mit renommierten Retail- und Payment-Awards.

● Neue Partnerschaft mit der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG stärkt das nachhaltige Sparmodell von Monkee.

● Die Kooperation ermöglicht Monkee-Nutzern, ihre Ersparnisse auf verzinsten Konten der Bank anzulegen.

● Siebenstelliges Investment von neuen Investoren, wie Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG und SQUER Invest, und bestehenden Investoren, zielt auf weiteres Nutzerwachstum und Ausbau des Retailer-Netzwerks ab.

Monkee, Pionier des „Save Now Buy Later“-Konzepts, wächst entgegen dem Trend zum Sofortkonsum und erweitert signifikant seine Nutzerbasis auf über 150.000 Kontoinhaber. Das Unternehmen stärkt durch eine Partnerschaft mit der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG sein Engagement für nachhaltiges Sparen und baut mit einer siebenstelligen Finanzierungsrunde sein Händlernetzwerk und seine Kundenreichweite weiter aus.

Monkee, Pionier der „Save Now-Buy-Later“-Bewegung, ist als Gegenentwurf zur „Buy-Now-Pay-Later“-Philosophie zu verstehen und zeigt einen Weg auf, wie Menschen bewusst für ihre Konsumziele sparen können. Trotz des herausfordernden Konsumentenumfelds konnte Monkee seine Community signifikant erweitern. Mit 300.000 App-Downloads und gesetzten Sparzielen von über 250 Millionen Euro unterstreicht Monkee die Notwendigkeit eines Umdenkens bei den persönlichen Finanzen.

Monkee zeichnet sich durch ein einzigartiges Prinzip aus: Es erlaubt die einfache Anlage von spezifischen Sparplänen und hilft seinen Nutzern damit, durch Gamification die finanziellen Mittel für diese konkreten Sparziele zu schaffen und fördert somit ein achtsames Spar- und Konsumverhalten. Durch attraktive Cashback-Angebote für Einkäufe bei bereits über 500 Partnerunternehmen ermöglicht Monkee seinen Nutzern, ihre Sparziele noch schneller zu erreichen. Dieser zukunftsweisende Ansatz wurde bereits mit dem Austrian Retail Innovation Award und dem Payment Pioneer Award ausgezeichnet.

In der aktuellen Wachstumsphase hat Monkee nun einen entscheidenden Schritt getan, indem es eine Partnerschaft mit der renommierten Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG (VVRB) eingegangen ist. Dies ermöglicht Monkee-Nutzern, ihre Spareinlagen auf verzinsten Konten der Bank aufzubauen, was einen fairen und wettbewerbsfähigen Zinssatz garantiert und zu einer weiteren Steigerung der Spareinlagen führt. Die Bank wird zudem die Monkee-App in ihrer Community aktiv bewerben, um das Aufbauen von finanziellen Reserven zu fördern und die finanzielle Gesundheit der Kunden nachhaltig zu stärken.

„Die Partnerschaft mit Monkee passt perfekt zu unserer Strategie, innovative und kundenfreundliche Finanzlösungen anzubieten“, so Ralf Magerkurth, Vorstand der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG. „Monkee teilt unsere Vision von finanzieller Gesundheit und nachhaltigem Wachstum und wir sind stolz darauf, diese zukunftsorientierte Lösung auch unseren Kunden zur Erreichung ihrer Sparziele bereitzustellen.“

Monkee unterstreicht mit diesem siebenstelligen Investment, das sowohl von neuen Investoren wie der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG und SQUER Invest als auch bestehenden Investoren (European Super Angels Club, Startup Wise Guys, Zaid Al-Aifari) getragen wird, seine Ambitionen, das Nutzerwachstum weiter voranzutreiben und das Händlernetzwerk zu erweitern.

Martin Granig, Mitgründer und CEO von Monkee, betont die Bedeutung der Partnerschaft: „Dieses Investment und die Zusammenarbeit mit der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank bestärken uns in unserem Ansatz, unseren Nutzern zu helfen, ihre finanziellen Ziele auf gesunde Weise zu erreichen.“

Christian Schneider, ebenfalls Mitgründer und Chief Product Officer, fügt hinzu: „Unsere einzigartige Kombination aus Personal Finance und Loyalty, ermöglicht es unseren Nutzern, ihre Ziele noch schneller zu erreichen, indem sie die Dinge, die sie ohnehin kaufen müssen, bei unseren Handelspartnern kaufen. Die Partnerschaft mit der VVRB ist ein logischer nächster Schritt, um unser Angebot mit einem attraktiven Zinsprodukt für längerfristige Sparpläne weiter zu stärken und das Vertrauen der Kunden durch einen renommierten Partner wie VVRB weiter auszubauen.“

