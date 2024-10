Glitzernder Advent in der Dolomitenregion Kronplatz

Bruneck, Kiens, das Antholzertal, Olang und San Vigilio tauchen wieder in eine glitzernd weiße Vorweihnachtszeit ein. Zwischen Südtiroler und Ladiner Brauchtum, Handwerk und Küche gibt es einiges zu entdecken.

Bruneck hat den weitaus größten Weihnachtsmarkt in der Dolomitenregion Kronplatz. Vor der Altstadtkulisse mit ihren Giebeln, bunten Fassaden und dem Kronplatz im Hintergrund nehmen urige Holzhütten ihre Aufstellung. Dann gibt es zwischen den vielen Läden und Boutiquen, Cafés und Vinotheken am Graben, am Tschurtschenthaler Platz und im Oberragen noch mehr Verlockungen für die Besucher. Typischen Weihnachtsschmuck aus Holz, Glas und Keramik kann man an den Ständen erstehen, alte Handwerkskunst, schöne Geschenke.

Zu einem einzigartigen Sinnerlebnis lädt der „Duftstadel“ mit einer Welt aus Aromen. In Zusammenarbeit mit dem Familienunternehmen „Bergila“ wurde aus würzigen Zimtnoten, süßen Orangenakzenten sowie frischen Nuancen aus Kiefer und Tanne ein Weihnachtsduft kreiert. Wer möchte, kann sich den Duft der Brunecker Weihnacht mit nach Hause nehmen. Dazwischen bieten Gastronomie- und Spezialitätenstände eine deftige Gulaschsuppe in der Brotschale, süße Strauben, duftende Lebzelten und Kletzenbrote oder einen wärmenden Glühwein in einer eigens entworfenen Christkindlmarkt-Tasse. Der Christkindlmarkt Bruneck ist ein Green Event, das sich für sparsamen Ressourcenverbrauch, umweltfreundliche Mobilität, Abfallmanagement und regionale Produkte einsetzt.

Weihnachten im Puster- und Gadertal

An den Wochenenden lädt das Antholzertal zur stimmungsvollen „Weihnacht im Park“ ein. Im festlich geschmückten Freizeitpark Niederrasen erwarten die Besucher köstliche Leckereien und handgefertigte Schätze. In Olang erhellen Lichter und Holzobjekte der Ausstellung holzART die Straßen. Im Park von Mitterolang erstrahlt ein Lichterzoo, der Familien die Tierwelt der Dolomiten erlebbar macht, in Form von beleuchteten Darstellungen und Tierlauten. Die zwölf Cortenstahl-Stelen zeichnen die Bergspitzen der Dolomiten nach und wurden von lokalen Handwerkern geschaffen. In allen fünf Fraktionen von Kiens hat das Weihnachtsblasen Tradition. Kleingruppen der Musikkapelle verzaubern die Straßen mit Weihnachtsklängen und guten Wünschen. In San Vigilio im Gadertal genießt man den Advent in kleinem Rahmen beim Pavillon. Advënt Al Plan heißt das auf Ladinisch. Und typisch ladinisch sind auch viele hausgemachte Köstlichkeiten, die hier angeboten werden. Den Apfelglühmix sollte man unbedingt probieren. www.kronplatz.com

Christkindlmarkt Bruneck: 29.11.24–06.01.25, MO–SO 10–19 Uhr

Weihnacht im Park – Antholzertal: 07.+08.12.24, 14.+15.12.24, 21.+22.12.24, 27.+28.12.24, 17–20 Uhr

Weihnachtsblasen – Kiens: 21.12.2024

holzART + Dolomites Light Zoo – Olang

Advënt Al Plan – San Vigilio

Bild Urige Holzhütten am Christkindlmarkt in Bruneck Quelle: wisthaler.com (Dolomitenregion Kronplatz)

