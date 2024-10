Hotel Ramada Graz: Winterreise in Österreichs Genusshauptstadt

Die malerische Lage am Rand der Alpen, die größte mittelalterliche Altstadt Europas, viel Kultur und Shopping-Adressen machen die Genusshauptstadt Graz auch im Winter zum Place to be. Das Hotel Ramada Graz liegt für eine Erkundung von Stadt und Umland ideal.

Ein Schneespaziergang am Schlossberg, entlang der Mur, am Buchkogel oder im Leechwald am Hilmteich lässt eintauchen in die Schönheit des Grazer Winters. Die vielen Lichter der Stadt, die Ruhe, das leise Knirschen des Schnees unter den Füßen sind wie Magie. In der Altstadt ist jetzt Zeit für einen geführten Altstadt-Rundgang, für die aktuellen Ausstellungen der Grazer Museen oder einen Shopping-Bummel durch die „City of Design“. Auch der österreichische Skulpturenpark vor den Toren des Hotel Ramada Graz mit seinen 70 riesigen Kunstwerken entfaltet im Winter einen ganz besonderen Reiz.

Beliebte Adresse in bester Lage

Das Hotel Ramada Graz liegt unweit vom Flughafen Graz Thalerhof, den Autobahnen A9 und A2 sowie dem Grazer Stadtzentrum. Die ideale Lage macht es zu einer der beliebtesten Adressen um Graz mit 99 Prozent Weiterempfehlungen auf holidaycheck.at. Nach den Winter-Aktivitäten bringen das kleine Fitnesscenter und die Sauna im Hotel Ramada Graz den Körper auf Betriebstemperatur. Die Küche des Hauses kocht am liebsten mit Lebensmitteln der Region und sorgt damit für Wärme von innen. Es gibt eine gemütliche Bar und einen rund um die Uhr geöffneten „Market“ mit Snacks für zwischendurch. Tagungsgästen bietet das Ramada sechs Banketträume bis zu einer Größe von 273 m2 und moderne Präsentationstechnik. Schöne klimatisierte und schallgedämmte Zimmer sorgen für guten und erholsamen Schlaf. Denn der nächste Tag bringt wieder viel Neues.

Genuss-Expedition übers Land

Rund um Graz gibt es für genussfreudige Menschen noch einiges zu entdecken: Stolz und mächtig thront die mittelalterliche Riegersburg auf einem Vulkanfelsen über dem südoststeirischen Hügelland. Zu ihren Füßen liegen Zotter Schokolade, die Edelbrand- & Essigmanufaktur Gölles, die Fromagerie zu Riegersburg und die Vulcano Schinkenmanufaktur. Sich hier durchzukosten, lohnt sich auf jeden Fall. Die Tierwelt Herberstein ist von hier in einer halben Stunde erreichbar und lockt mit einer Wintersafari quer durch alle Kontinente. 35 Kilometer vom Hotel Ramada Graz entfernt liegt das Lipizzanergestüt Piber. Die „Wiege“ der berühmten weißen Pferde der Spanischen Hofreitschule in Wien ist absolut sehenswert. ramada-graz.at

Kultur­Wochenende in Graz

3 ÜN inkl. Kartenmaterial, Eintrittskarten Joanneum, Kombikarte für die Schlossbergbahn. – Preis p. P. 152 Euro im DZ/218 Euro im EZ.

