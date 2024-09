Golfstrom sichert sich neue Finanzierungsmittel zur Unterstützung der Energiewende

Die Golfstrom Energy GmbH, ein innovatives Unternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für Solarfachbetriebe spezialisiert hat, hat erfolgreich eine Seed-Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Ferner wurde eine neue Refinanzierungslinie valutiert, die die Finanzierung der im Mietmodell betriebenen Solarinstallationen sicherstellt. Diese Finanzierungsrunde unterstreicht das wachsende Vertrauen in Golfstroms Vision, die dezentrale Energiewende voranzutreiben.

Die Seed-Finanzierungsrunde wurde von STS Ventures angeführt, und konvertierte vorherige Wandeldarlehen von 9 Angel-Investoren. Die breite Unterstützung von erfahrenen Business Angels ist ein starkes Zeichen für das enorme Vertrauen in das Geschäftsmodell und die Vision des Unternehmens, die Energiewende maßgeblich voranzutreiben, sowie in das Gründer-Team.

Die zusätzlichen Mittel werden Golfstrom ermöglichen, seine innovative Plattform weiter auszubauen, die es Solarfachbetrieben ermöglicht, ihren Kunden eine Solarmiete direkt am Point of Sale anzubieten. Diese Lösung unterstützt nicht nur den Ausbau erneuerbarer Energien, sondern trägt auch zur Senkung der Energiekosten für Verbraucher bei.

Caspar Bayer, CEO und Mitgründer von Golfstrom, kommentierte: „Diese Finanzierung ist ein bedeutender Schritt für Golfstrom und die Energiewende in Deutschland. Mit den neuen Mitteln können wir unsere Vision einer dezentralen, nachhaltigen Energiezukunft weiter verfolgen und sicherstellen, dass keine Solaranlage an der Finanzierung scheitert.“

Oliver Kaul, Partner STS Ventures: “Die Investition in Golfstrom passt perfekt zu unserer Strategie, in visionäre Gründer und transformative Ideen zu investieren, die Märkte nachhaltig verändern können. Golfstrom hat das Potenzial, die Energiewende in Deutschland maßgeblich voranzutreiben, indem es Solarenergie für eine breitere Zielgruppe zugänglich macht und die Digitalisierung im Handwerk vorantreibt. Wir sind überzeugt, dass Golfstrom mit seinem innovativen Geschäftsmodell und einem starken Gründerteam einen bedeutenden Beitrag zu einer nachhaltigen Zukunft leisten wird.“

Golfstrom wurde mit der Mission gegründet, den Übergang zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, indem es Solarfachbetriebe mit den notwendigen Finanzierungsinstrumenten ausstattet. Das Münchner Unternehmen unterstützt Fachbetriebe in ganz Deutschland dabei, ihre Kapazitäten optimal zu nutzen und neue Kundensegmente zu erschließen.

Über Golfstrom: Golfstrom ist ein führender Anbieter von Finanzierungslösungen für Solarfachbetriebe. Das Unternehmen ermöglicht es seinen Partnern, die Installation von Solaranlagen durch Mietmodelle für Endkunden zu erleichtern, ohne dass diese hohe Anschaffungskosten tragen müssen. Mit seiner Plattform trägt Golfstrom maßgeblich zur Förderung der erneuerbaren Energien und zur Reduzierung der Energiekosten bei, was zu einer nachhaltigeren Zukunft führt.

Über STS: STS Ventures investiert in Early-Stage Start-ups und bildet thematisch die Brücke zwischen Business Angels und anderen Venture Capital Fonds. Der Investmentfokus liegt dabei auf kapitaleffizienten und anpassungsfähigen Unternehmen in Nischenmärkten mit Hidden Champion Potential in der DACH-Region. Dabei legt der Fonds besonderen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit seinen Portfoliounternehmen und deren aktive Unterstützung. Mit seiner Investmentstrategie ist es STS Ventures bereits in drei aufeinanderfolgenden Fondsgenerationen gelungen, überdurchschnittlich hohe Renditen zu erzielen.

Bild Das Golfstrom Gründer-Team

(© Golfstrom Energy GmbH)

Quelle Golfstrom Energy GmbH