DA MACHEN DIE LÖW*INNEN AUGEN

Das nachhaltige Berliner Kinderbrillen-Label MANTI MANTI rund um die Gründerinnen Susann Hoffmann (ehem. Gründerin EDITION F) und Philippa Koenig (ehem. CCO Amorelie) ist Teil der Jubiläumsstaffel zu 10 Jahre Die Höhle der Löwen und präsentierte in der gestrigen Sendung ihre leichten, flexiblen und coolen Kinderbrillen, mit denen sie das Medizinprodukt hin zum Lifestyleprodukt entwickeln wollen. Besonders Judith Williams und Janna Ensthaler waren begeistert von den wunderschönen Designs, den kindgerechten Funktionen und der kunterbunten Brand-Welt, die MANTI MANTI im Studio hat entstehen lassen. Ein Deal blieb an diesem Abend schließlich aus.

„Jedes vierte Kind in Deutschland trägt bereits eine Brille. Dabei steigen die Wachstumsraten hier stetig an. Und dies auch international. Dabei erleben viele Kinder noch immer das gleiche: wenig Auswahl, nichts gefällt und dann hören sie Kommentare wie ‚Brillenschlange‘. Dem wollen wir mit unseren Produkten und unserer Arbeit für Kinder konsequent entgegenwirken,“ sagt Philippa Koenig. ­

­­ ­ ­

MANTI MANTI WILL AUFKLÄREN: 60 PROZENT DER SEHFEHLER BEI KINDERN WERDEN ZU SPÄT ERKANNT

Seit Juli 2023 ist MANTI MANTI am Markt und vertreibt die erste Kollektion mit 6 Fassungen in jeweils 3 Größen und 11 Farben über den eigenen Online-Shop, ihren zwei Brand-Stores in Hamburg und Berlin sowie bei über 120 Optikpartnern in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Beim Kauf der Kinderbrille zählt vor allem das Vertrauen. Mit MANTI MANTI wollen wir Kinder und Eltern deshalb genau da ansprechen, wo sie sich wohlfühlen mit dem Brillenkauf. Für uns geht es aber auch darum, als Marke über das Thema Augengesundheit aufzuklären und Eltern hier stärker zu sensibilisieren. Denn aktuell ist die Vorsorge oft lückenhaft, sodass bis zu 60 Prozent der Sehfehler bei Kindern zu spät erkannt werden,“ sagt Susann Hoffmann.

­ ­ ­

INNOVATION IN PRODUKT, FUNKTION UND NACHHALTIGKEIT

Bei der Entwicklung der Brillen setzt MANTI MANTI auf nachhaltige Innovation entlang der kindlichen Bedürfnisse:

Die Brillen bestehen zu 100 Prozent aus der nachhaltigen und nachwachsenden Ressource Wunderbaum, auch bekannt als Rizinus, und werden in Deutschland im 3D-Druck gefertigt. Dank des Materials, der Herstellungsart und der lokalen Lieferkette kann MANTI MANTI insgesamt 60% Co2 und 80% der Abfälle gegenüber der traditionellen Brillenherstellung einsparen. Wichtigstes Kriterium für die Wahl des Materials und der Herstellung war allerdings, dass die Brillen aus Wunderbaum super leicht, super flexibel und super robust sind. Optimal für Kinder sind zudem die ganz individuell anpassbaren Nasenbereiche und Bügel, denn die Anforderungen an eine Brille gehen weit über die von Erwachsenen hinaus.

­

7-STELLIGE FINANZSPRITZE AUCH OHNE LÖW*INNEN DEAL

­

­Das Thema Kinderbrille leuchtete den Müttern unter den Löw*innen – Judith Williams und Janna Ensthaler – direkt ein. Vor allem begeisterten sie das tolle Design der Brillen, der Nachhaltigkeitsaspekt und die Markenwelt. Ein Deal kam am Ende nicht zustande: „Mit Janna und Judith hätten wir uns ganz viel vorstellen können – am Ende zählt aber das Gesamtpaket und das hat in diesem Fall leider nicht gepasst. Daher sind wir unglaublich glücklich, im Anschluss an DHDL mit der Graphit Lifestyle aus Österreich rund um Franziska Piëch und Taskin Yüksel Investor*innen gewonnen zu haben, die mit uns einen langfristigen Weg gehen wollen und dabei mit Know-how, Netzwerk & Finanzkraft an unserer Seite sind,“ so Susann Hoffmann. „Die gänzlich durchdachte Welt von MANTI MANTI und das engagierte Gründerteam haben uns von Anfang an überzeugt. Gemeinsam wollen wir nachhaltige Impulse setzen, eng zusammenarbeiten und so einen langfristigen Erfolg sichern,“ sagt Taskin Yüksel, Geschäftsführer von Graphit Lifestyle. Im Juli 2024 schloss MANTI MANTI mit dem Neugesellschafter und einigen Bestandgesellschafter*innen eine Finanzierungsrunde in 7-stelliger Höhe ab. ­

­ ­­ ­ ­

VOLLE KRAFT VORAUS FÜR DIE AUGENGESUNDHEIT VON KINDERN

­ ­ ­

MANTI MANTI launcht im Oktober die zweite Kollektion und plant noch in diesem Jahr die weitere Internationalisierung. Ziel ist es, vor allem im Kernmarkt Europa das Thema Kinderbrille und Kinder-Augengesundheit auf die Agenda setzen.

Bild Fotocredit für alle Bilder: Katja Hentschel für MANTI MANTI

Quelle SGC – STILGEFLÜSTER GmbH