GOMAGO – der artgerechte Marderschutz für Haus und Auto

Artgerecht, einfach anzubringen und sechs Monate lang wirksam

Marder sind unerwünschte Mitbewohner in Haus und Auto – sie machen Lärm, richten Chaos an und knabbern an Kunststoff- oder Gummileitungen. Die Folgen sind oftmals teure Schäden und ein langer Kampf, um den blinden Passagier wieder loszuwerden. Das Tier zu jagen oder zu fangen, kommt aber weder moralisch noch rechtlich infrage.

GOMAGO schlägt den Marder mit seinen eigenen Waffen:

Der Nachbau des mardereigenen Duftstoffes signalisiert Gefahr und vertreibt ihn und seine Artgenossen langfristig, ohne ihnen Schaden zuzufügen – eine einfache und artgerechte Lösung! Gründer Klaus Skottki ist Kraftfahrzeugmeister und kennt das Problem mit dem unliebsamen Schädling nur zu gut. Zusammen mit einem Parfümeur entwickelte er einen für Mensch und Tier in der Anwendung ungefährlichen Duftstoff und stellte diesen in der VOX Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“ vor. Dort konnte sich der Rentner über einen Deal mit seinem Wunschlöwen Ralf Dümmel freuen.

„Als bei mir zuhause ein Marder sein Unwesen trieb, fing ich an, mich näher mit dem Tier zu beschäftigen. Irgendwann kam ich auf die Idee, den Marder mit seinen eigenen Waffen, einer Art mardereigenem Warnsystem, zu schlagen – so ist GOMAGO entstanden!“ Klaus Skottki, Erfinder

Mit den beiden Varianten „GOMAGO Auto“ und „GOMAGO Haus“ ist teuren Folgeschäden durch Marder in allen Bereichen vorgebeugt:

Der synthetische Duftstoff kann einen Schlüsselreizeffekt beim Marder auslösen und signalisiert Gefahr. So meidet der Marder den Bereich nach Anbringung von GOMAGO instinktiv – Auto und Haus sind für etwa sechs Monate geschützt vor unerwünschten Marderbesuchen. Dazu ist die Anwendung kinderleicht: Einfach den Dosendeckel abschrauben und GOMAGO im Motorraum des Autos befestigen, bzw. in die Nähe der vermuteten Marder-Eingänge im Haus stellen – schon ist ein Wirkungsbereich von ca. 25 Quadratmetern gesichert. Bei der Entwicklung legte der Gründer besonderen Wert auf schadstofffreie Inhaltsstoffe, die in der Anwendung ungefährlich für Mensch und Tier sind. So verhindert GOMAGO schon im Voraus die Einnistung eines unerwünschten Gastes oder stellt im Fall der Fälle eine artgerechte und schnelle Vertreibung sicher!

GOMAGO ist im Handel und unter www.gomago.de als „GOMAGO Auto“ aktuell für 29,99 € und als „GOMAGO Haus 2er-Set“ aktuell für 49,99 € erhältlich.

„Klaus ist einfach ein beeindruckender Gründer und hat mich mit seinem sensationellen Produkt sofort überzeugt. Mit GOMAGO zieht der Marder aus dem Auto aus! Es vertreibt den Marder artgerecht – also ein echter Problemlöser, der bei niemandem fehlen sollte – auch nicht zuhause! Hast du GOMAGO im HAUS – ZIEHT DER MARDER AUS!“

Ralf Dümmel, Investor und Geschäftsführer DS Produkte

Schnell und einfach im Haus aufgestellt oder im Motorraum angebracht

Die artgerechte und einfache Lösung gegen Marder in Haus und AutoZur Vorbeugung oder Vertreibung

Vermeidet teure Folgeschäden

Mit schadstofffreien Inhaltsstoffen

Für Mensch und Tier ungefährlich in der Anwendung

Nach Öffnung für circa sechs Monate auf 25 Quadratmetern pro Dose wirksam

Foto: TVNOW / Frank W. Hempel

Quelle segmenta communications GmbH/DS Produkte GmbH