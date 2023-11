GoStudent VR führt Spanischunterricht ein und expandiert in fünf weitere europäische Länder

GoStudent, einer der weltweit führenden Anbieter von Nachhilfeunterricht, setzt mit der Expansion von GoStudent VR auf immersives Lernen. Die Plattform bietet von Tutoren geleitete Sprachunterricht in der virtuellen Realität, bei denen die Schüler in „reale“ Umgebungen eintauchen, um ihre Fremdsprachenkenntnisse und ihr Selbstvertrauen zu stärken.



Ein Sprung nach vorn mit Spanischunterricht

Eine kürzlich veröffentlichte repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag des Nachhilfe-Instituts Studienkreis zeitgt, dass 71 Prozent es wichtig finden, dass Spanisch als zweite Fremdsprache neben Englisch angeboten wird, noch vor Französisch. GoStudent VR bietet ab heute Englisch und Spanischunterricht an und ist neben Deutschland und Österreich in Spanien, Italien, Frankreich, Belgien und dem Vereinigten Königreich erhältlich.

„Die Expansion von GoStudent VR unterstreicht unser Engagement, abwechslungsreiche Lernerfahrungen anzubieten. Mit der Einführung von Spanischunterricht öffnen wir Schülern die Tore zu einer der meistgesprochenen Sprachen der Welt – und das in einer virtuellen, immersiven Umgebung“, sagt Alexander Nick, Direktor der GoStudent Future Labs. „Diese Mischung aus Technologie und innovativen Lehrmethoden festigt unsere Position an der Spitze der Bildungslandschaft. Neben den akademischen Vorteilen haben wir außerdem beobachtet, dass die Schüler Spaß haben und ihr Selbstvertrauen wächst, während sie in dieser immersiven Umgebung lernen.“

Bestehende GoStudent-Kunden können sich jederzeit für GoStudent VR anmelden und ein VR-Unterrichtspaket zusätzlich zu ihrer bestehenden Mitgliedschaft erwerben. Schüler, die noch keine GoStudent-Nachhilfe in Anspruch nehmen, können sich über den Studienkreis, der Teil der GoStudent-Gruppe ist, für GoStudent VR anmelden. Die Unterrichtsstunden sind auf eine Dauer von 50 Minuten ausgelegt und kosten zwischen 19,80 € und 25,26 €. Jede virtuelle Klasse, die aus einem bis acht Schülern besteht, bietet eine personalisierte, immersive und interaktive Lernreise. Dieses Bildungsangebot wurde in Zusammenarbeit mit Immerse, einer preisgekrönten VR-Trainingsplattform, entwickelt und von Meta durch eine Hardware-Spende von Meta Quest 2 VR-Headsets unterstützt.



Die Tutoren sind überwiegend Muttersprachler aus dem Vereinigten Königreich und Spanien.

Lucy, eine GoStudent-VR-Schülerin berichtet: „Meine Erfahrung mit GoStudent-VR war beeindruckend. Die immersive Umgebung machte das Lernen effektiv, fesselnd und lustig. Es fühlte sich nicht wie das übliche Klassenzimmer an und ich habe viel Selbstvertrauen gewonnen.“

Christina, eine Tutorin bei GoStudent VR, sagt: „Es ist wirklich bereichernd zu sehen, wie die Schüler in diesem virtuellen Raum aus ihrem Schneckenhaus ausbrechen. Sie lernen nicht nur eine Sprache, sondern gewinnen an Selbstvertrauen und erleben die Freude am Lernen. Ihre Fortschritte zu beobachten und zu sehen, wie sie in einer solch interaktiven Umgebung aufblühen, bestätigt die transformative Kraft der immersiven Bildung.“

Schüler, Pädagogen und Neugierige können unter https://www.gostudent.org/de-de/vr/ mehr über GoStudent VR erfahren.

Quelle Bild und Text: GoStudent