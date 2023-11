Lust auf Entspannung und Bewegung?

Move & Relax. Empower your Life. – so lautet die Philosophie des Das Seepark Wörthersee Resort. Gäste finden hier einen innovativen Weg zu mehr Vitalität und Wohlgefühl.

Am Wörthersee, einzigartig schön direkt an der Lendlagune, liegt Das Seepark Wörthersee Resort. Die Move & Relax Philosophie, die in dem Resort gelebt wird, entpuppt sich als echter „Body, Mind und Soul Booster“. Der österreichische Skisprung-Olympiasieger Toni Innauer und renommierte Sportwissenschaftler der Universität Innsbruck haben gemeinsam mit den Pletzer Resorts ein Konzept entwickelt, das Erkenntnisse aus dem Spitzensport urlaubs- und alltagstauglich macht. Erfahrene Experten kümmern sich im Das Seepark um ein wohltuendes Gleichgewicht von Bewegung, Entspannung und Ernährung. Das Resultat: Neue Energie, ein gutes Körpergefühl und viel Inspiration für ein vitaleres Leben.

In- und outdoor finden Gäste des Das Seepark perfekte Bedingungen, um ihr Wohlbefinden zu unterstützen. Traumhafte Winterlandschaften bieten sich zum Winter- und Schneeschuhwandern an. Ebenso ist vom Das Seepark das Skigebiet Gerlitzen leicht erreichbar. Oder die Wintergenießer unternehmen eine Alpakawanderung. Im Move Bereich des Hotels wartet ein 25 m Sportbecken, in dem Hobbysportler und Profis mit einem atemberaubenden Blick auf das malerische Bergpanorama der Karawanken ihre Längen schwimmen. Der Fitnessbereich lässt jedes Sportlerherz höherschlagen.

Erst den Puls mit Bewegung in die Höhe treiben und dann beim Relaxen runterkommen. Im Relax Bereich mit einem beheizten Indoor-Pool stellt sich ganzheitliches Wohlbefinden ein. Die Genießer lassen es sich in Saunen, Dampfbad und Ruhezonen, bei Massagen, Kosmetik- und Körperbehandlungen so richtig gutgehen. Im Wohlfühlreich des Das Seepark kommt tiefenwirksame Entspannung auf.

Die Welt gehört dem, der sie genießt

Das Seepark Wörthersee Resort weiß zu verwöhnen. Mit einer einzigartigen Atmosphäre, regionalen Köstlichkeiten und kreativen Gerichten punktet das Restaurant Laguna. Der Küchenchef kocht international, ohne auf die heiß geliebten Kärntner Kasnudeln zu verzichten. Oder wie wäre es an einem schönen Winterabend mit einem romantischen Candle Light Dinner für zwei? Ein tolles Extra: Gerichte aus der Move & Relax Energy Küche liefern besonders wertvolle Nährstoffe, Vitamine, gesunde Fette und Energie für den Tag.

Die schönsten Tage im Jahr

Das Seepark Wörthersee Resort versüßt die Weihnachtszeit mit einem unvergesslichen Programm. Romantische Adventstimmung macht sich im Resort beim beliebten „Adventzauber im Seepark“ breit. Unvergessen bleibt eine Fahrt mit dem Adventschiff über den winterlichen See. An den Adventwochenenden (24.11./01.12./08.12./15.12.) sowie am 22. und am 29. Dezember gibt es eine geführte Laternenwanderung entlang des Wörthersees zum Weingarten über dem See. Am Weihnachtsabend und zu Silvester verwöhnt das Küchenteam mit einem köstlichen Gala Dinner. Die Feiertage von Weihnachten bis Neujahr stecken voll Genuss und Entspannung.

Die positiven Inputs für Bewegung, Entspannung und Ernährung, die man im Das Seepark gewinnt, nimmt man gerne mit nachhause. Hotelgäste kehren nachhaltig gestärkt in ihren Alltag zurück – fit und entspannt und mit dem guten Gefühl, eine schöne Verwöhn-Auszeit genossen zu haben.

Bild Fotograf Daniel Waschnig/ Das Seepark Wörthersee Resort

Quelle © mk Salzburg