GoTo Partner Awards 2023: SoftwareONE ist der Top-Partner in Deutschland

Mitglieder des GoTo-Partnernetzwerks wurden für ihre Leistungen im Kalenderjahr 2023 ausgezeichnet

GoTo gibt heute die Gewinner der Partner Awards 2023 bekannt. SoftwareONE ist der Top-Partner in Deutschland. Die Auszeichnungen wurden an die erfolgreichsten Mitglieder des GoTo Partner Network vergeben. Das globale Netzwerk setzt sich dafür ein, dass Kunden durch die Bereitstellung schneller, zuverlässiger und benutzerfreundlicher IT- und Unified-Communications-Lösungen mehr erreichen.

Mit den GoTo Partner Awards werden Top-Partner ausgezeichnet, die GoTo Resolve, LogMeIn Rescue, GoTo Connect und GoTo Contact Center verkaufen. Die Gewinner wurden auf der Grundlage der Verkaufsleistung im Jahr 2023 ausgewählt und gehören zu den Top-Partnern, die ihren Kunden kontinuierlich IT-Management-, Support- und hybride Arbeitstools mit den Lösungen von GoTo zur Verfügung stellen konnten.

„Im Laufe des letzten Jahres hatten wir das Glück, mit einigen großartigen Partnern zusammenzuarbeiten, die ihre Kunden bei IT-Aufgaben und der Geschäftskommunikation unterstützen. Wir freuen uns, ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2023 zu würdigen. Wir schätzen die harte Arbeit der Gewinner und ihr Engagement, Unternehmen mit leistungsstarken Lösungen wie GoTo Resolve und GoTo Connect zu unterstützen, die IT-Aufgaben einfach machen“, erklärt Michael Day, Vice President of Global Partner Sales bei GoTo.

In der EMEA-Region wurden die folgenden Partner ausgezeichnet:

Top Germany Partner: SoftwareONE

Top Nordics Partner: Commaxx

Top Southern Europe Partner: Eurodigit

Top UK & Ireland Partner: Softcat

UC Deal of the Year: SaaSCom

Rising Star: Xeretec

Top IT Solutions Partner: Bytes Software Services

Top IT Solutions Deal: Bytes Software Services

UC Partner of the Year: Marlin Communications

Distributor of the Year: AVANT

Neues im GoTo Partner Network

Das GoTo Partner Network kündigte vor Kurzem außerdem Aktualisierungen seines Partnerprogramms an, darunter neue Partnerstufen und noch bessere Vorteile. Partner erhalten individuelle Leistungsprämien, finanzielle Mittel für die Entwicklung des eigenen Marketings, Vertriebsunterstützung und weitere Vorteile. Das soll Unternehmen dabei helfen, ihren Kundenstamm zu identifizieren, zu erreichen und zu vergrößern.

Weitere Informationen über das GoTo Partner Network finden Sie unter: www.goto.com/partners

Bild Michael Day, Vice President of Global Partner Sales bei GoTo (Copyright: GoTo)

Quelle GoTo/ Team Lewis