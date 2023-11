Gourmetshow mit Starkoch Johann Lafer im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Einmal einem Starkoch in die Kochtöpfe schauen? Dies ist am 08. und 09. Dezember 2023 im Traditionshotel ATLANTIC Grand Hotel Travemünde im Rahmen der Gourmetshow von Johann Lafer und WORLD OF DINNER möglich. Bekannt als TV-Koch und Genuss-Botschafter zaubert Lafer live vor den Augen der Gäste im Ballsaal des Hotels ein aufwendiges 4-Gänge Menü, das parallel von seinem Profi-Team in der Küche kreiert wird und selbstverständlich im Anschluss verkostet werden darf.

Neben kulinarischen Highlights mit erlesenen, korrespondierenden Weinen erfahren Gäste die Küchengeheimnisse von Johann Lafer und mitreißende Geschichten aus über 40 Jahren Kochkunst. Seine kulinarische Karriere wird in unterhaltsamen Video-Einspielern erzählt, ergänzt durch persönliche Anekdoten, die den Abend im ATLANTIC Grand Hotel Travemünde zu einem unvergesslichen Erlebnis machen.

Das DELUXE-TICKET gibt es für 219,00 € pro Person, u. a. inklusive Meet & Greet in der

Champagner-Lounge, 4-Gang-Menü inkl. korrespondierender Weine. Das PREMIUM-TICKET kostet 179,00 € pro Person, u. a. inkl. Welcome-Drink, 4-Gang-Menü inkl. korrespondierender Weine.

Die Tickets sind direkt im Hotel oder unter www.worldofdinner.de erhältlich.

Das ATLANTIC Grand Hotel Travemünde bietet mit seiner prominenten Lage unzählige Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Nähe – von Reitausflügen am Strand, Radfahren, Picknicken, Segelturns bis hin zu einer Wanderung entlang der imposanten Steilküste des Brodtener Ufers. In der Nähe des Hotels befinden sich zwei Golfplätze, darunter einer der ältesten Plätze Deutschlands aus dem Jahr 1921. Langeweile kommt im Seebad Travemünde das ganze Jahr über nicht auf. Ob beim zweitgrößten Segelevent der Welt, der berühmten Travemünder Woche, ins Staunen geraten oder dem Schleswig-Holstein Musik Festival lauschen, der Veranstaltungskalender des Ostseebads ist gut gefüllt. Zu einem Ausflug lockt zudem das 15 Minuten entfernte UNESCO Weltkulturerbe Lübeck – Heimat der Hanse, der Buddenbrooks, Nobelpreisträger und der „Sieben Türme“.

Bild:ATLANTIC Grand Hotel Travemünde

Quelle:KLEBER GROUP