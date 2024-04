Greenforce gewinnt PETA Vegan Food Award 2024 – „Beste vegane Marke“

Greenforce wurde mit dem begehrten PETA Vegan Award in der Kategorie Food als „beste vegane Marke“ ausgezeichnet und beweist damit erneut, dass Genuss ganz ohne schlechtes Gewissen funktionieren kann.

Seit 2020 begeistert das Unternehmen um Gründer Thomas Isermann mit seinen Food-Innovationen Veganer*innen, Vegetarier*innen und Flexitarier*innen gleichermaßen und zeigt, dass vegane Ernährung unkompliziert und gleichzeitig richtig lecker sein kann. Das vielseitige Sortiment umfasst neben Frischeprodukten aus dem Kühlregal auch Produkte in Pulverform zum Selbermixen und macht es Konsument*innen möglich, die gesamte Küche ganz einfach auf vegan umzustellen, ohne dabei auf guten Geschmack verzichten zu müssen – vom Frühstück bis zum Abendessen.

Das pflanzliche Produktangebot von Greenforce konnte auch die PETA Deutschland Jury überzeugen, die in der jungen Marke eine Bereicherung in Sachen Geschmack und Innovation für den veganen und tierfreundlichen Nahrungsmittelmarkt sieht. „Die Greenforce Future Food AG zeigt vorbildlich mit ihrem umfangreichen Angebot, ihrem herausragenden Marketing und ihrem Gespür für vegane Trends, dass tierfreundliche Geschmackssensationen die Zukunft sind. Eine rein pflanzliche Ernährungsweise ist genussvoll, kreativ und nachhaltig – für Mensch, Tier und Umwelt. Wir hoffen, dass viele weitere Unternehmen diesem lobenswerten Beispiel folgen werden und ihr Angebot ebenfalls vegan ausrichten. Wir gratulieren zum Gewinn des PETA Vegan Awards“, so Harald Ullmann, Mitgründer und 2. Vorsitzender von PETA Deutschland. Jedes Jahr zeichnet PETA die innovativsten und vielversprechendsten veganen Produkte und Marken aus und feiert damit die positive Entwicklung veganer Ernährung.

„Nachdem mit unseren beliebten Bacon Bits im letzten Jahr bereits zum zweiten Mal eines unserer Produkte ausgezeichnet wurde, sind wir besonders stolz darauf, nun als beste vegane Marke von PETA Deutschland gekürt zu werden“, sagt Thomas Isermann, Gründer der Greenforce Future Food AG. „Mit unseren Produkten wollen wir pflanzliche Ernährung für alle zugänglich machen und zur neuen Norm in Sachen Ernährung machen. Auszeichnungen dieser Art bestärken uns darin, dass wir mit unserer Mission auf dem richtigen Weg sind und mit der Innovationskraft unserer Produkte den Lebensmittelmarkt nachhaltig verändern können.“

Bildquelle Greenforce

Quelle Agentur muxmäuschenwild