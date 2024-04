Entspannt Schlafen im Sommer mit der klimaregulierenden BREEZYBLANKET von Relaxound- Inspiriert von indischen Dohar-Decken

Im Sommer reicht zum Schlafen oftmals ein dünnes Bettlaken. Besonders komfortabel ist das aber nicht, denn selbst bei hohen Temperaturen möchten sich viele Menschen kuschelig einhüllen, ohne dabei zu schwitzen. Mit ihren drei feinen, klimaregulierenden Baumwolllagen ist die atmungsaktive Breezyblanket von Relaxound die perfekte Decke für den Sommer, sei es daheim oder auch für Reisen in wärmere Regionen.

Sie ist inspiriert von indischen Dohar-Decken und fühlt sich dank des natürlichen AirFlair Effektes selbst bei Tropenhitze luftig und behaglich an, wie ein sanfter Hauch auf der Haut. Zwischen den drei Stofflagen zirkuliert die Luft optimal und bietet sowohl bei heißen, als auch kühleren Temperaturen ein ausgeglichenes Schlafklima. „Wer eine Breezyblanket einmal selbst erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Ich nehme sie immer auch mit auf Reisen, frei nach dem Motto „Home is where my blanket is“, so Philipp Störring von Relaxound.

Die handbedruckte, sommerleichte Kuscheldecke ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich, ab sofort auch als Wendedecke in der Design-Serie Reverse im Farbton Berry, Grey und Taupe. Ein passendes Kopfkissen dazu ist bereits in Planung. Breezyblanket ist gefertigt aus 100 Prozent feiner Baumwolle, pflegeleicht bei 40 °C waschbar, schnell trocknend und im Nu wieder einsatzbereit. Mit nur 400 bis 700 g ist sie ein absolutes Leichtgewicht und passt gefaltet sogar ins Handgepäck. Ob zuhause als Bettdecke, als Plaid auf dem Sofa, draußen im Liegestuhl oder auch für unterwegs – Breezyblanket entspannt maximal, egal ob an heißen Tagen, lauen Abenden oder kühlen Nächten. Erhältlich über den Relaxound Online Shop

Quelle FROSCHKÖNIG PR