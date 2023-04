GREIWING: Girls‘ and Boys‘ Day 2023

Girls‘ and Boys‘ Day: GREIWING lässt Schüler/innen hinter die Kulissen blicken

Die GREIWING logistics for you GmbH hat heute elf Schülerinnen und Schüler im Rahmen des diesjährigen Girls‘ and Boys‘ Day begrüßt und ihnen Einblicke in den Logistikalltag geboten. Auf dem Programm standen spannende Workshops und Mitmach-Aktionen sowie eine Unternehmensrallye durch verschiedene Abteilungen. Durch den Tag begleitet wurde der Nachwuchs von den Auszubildenden des Grevener Familienunternehmens, die ihnen verschiedene Ausbildungsberufe vorstellten.

„Die Logistik ist der drittgrößte Wirtschaftsbereich in Deutschland und bietet beste Karrierechancen und Zukunftsaussichten“, sagt Jürgen Greiwing, Geschäftsführender Gesellschafter der GREIWING logistics for you GmbH. Um die Bedeutung und die Vorteile über eine Berufslaufbahn in der Logistikbranche bereits dem Nachwuchs näherzubringen, hat der Logistiker ein eigenes Programm für den Aktionstag umgesetzt. „Wir öffnen unsere Türen und zeigen interessierten Mädchen und Jungen, dass die moderne Logistik weit mehr ist als der Transport von A nach B“, ergänzt Greiwing.

Teilgenommen am Girls‘ and Boys‘ Day bei GREIWING haben in diesem Jahr elf Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen aus Greven. Durch den Tag begleitet wurden sie von den Auszubildenden des Logistikspezialisten. Auf dem Programm standen spannende Workshops, verschiedene Mitmach-Aktionen, zum Beispiel in der Reinigungsanlage oder durch eine Mitfahrt im Lkw, sowie eine Unternehmensrallye. Dabei konnte der Nachwuchs sich nicht nur ein Bild von den sechs Ausbildungsberufen bei GREIWING machen, sondern auch verschiedene Abteilungen und Prozesse des Familienunternehmens durchlaufen.

Abgerundet wurde der Tag mit einem gemeinsamen Frühstück und Mittagessen. „Wir bieten Berufsanfängern nicht nur hervorragende Ein-, sondern auch beste Aufstiegschancen und attraktive Perspektiven. Das haben wir den Schülerinnen und Schülern heute interaktiv mit auf den Weg gegeben. Wir würden uns freuen, wenn sie nach der Schule an unseren Aktionstag zurückdenken und sich für eine Karriere in unserem Unternehmen entscheiden“, so Greiwing.

Greiwing bietet Berufseinsteigenden Ausbildungen an als Berufskraftfahrer/in, Fachinformatiker/in für Systemintegration, Fachkraft für Lagerlogistik, Fachlagerist/in, Kaufmann/-frau für Büromanagement, Kaufmann/ -frau für Spedition und Logistikdienstleistung und KFZ-Mechatroniker/in für Nutzfahrzeuge.

Informationen über das Ausbildungsangebot bei der GREIWING logistics for you GmbH finden Interessierte unter: http://www.kannste-was-biste-was.de

Bildzeile: Girls’ and Boys’ Day: Gemeinsam mit Geschäftsführer Matthias Gehrigk und einigen Azubildenden durchlaufen die Schülerinnen und Schüler den Aktionstag bei GREIWING. (Foto: GREIWING logistics for you GmbH)

Quelle GREIWING logistics for you GmbH