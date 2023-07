Große Bergliebe im Nationalpark Hohe Tauern

My Alpenwelt Resort****ˢ Lifestyle. Family. SPA

Was braucht man mehr zum Glück als die Wanderschuhe und das Mountainbike? Dazu noch eine Prise Actionsport in der Natur, spannende Sehenswürdigkeiten und Wellness vom Feinsten. MY ALPENWELT Resort****s liegt mitten in der vielseitigen Aktivregion des Nationalparks Hohe Tauern. Ein Sommer voll Lifestyle, Wellness und Berggenuss.

MY ALPENWELT Resort ist ein Lifestyle- und Wellness-Resort für Paare und Familien gleichermaßen. Erwachsene lassen sich in dem exklusiven FelsenBAD&SPA von Kopf bis Fuß verwöhnen. Pures Bade- und SPA Vergnügen auf 1.600 m2 Indoorfläche, großzügige Outdoor-Areas, eine Gartenanlage und eine Chill-Out-Terrasse am Dach liegen den Gästen zu Füßen. Kraft spüren und Energie tanken, MY ALPENWELT Resort bietet viele Plätze für einen Flirt mit der Lebensfreude. Alle viere von sich strecken und Sonne tanken, dafür ist der Bärensee im Resort da.

In dem erfrischenden Quellwasser kühlen sportliche Füße wieder ab und lassen sich heiße Sommertage wunderbar genießen. Auf der großen Lifestyle Sonnenterrasse kommt man der Sonne ein Stück näher, im Hintergrund schwingt chilliger Sound. Denn Hotelier Hannes Kröll-Schnell hat sich auch als DJ international einen Namen gemacht. Kinder ab 6 Monate werden im Bären Camp des Hotels kostenlos und ganztags liebevoll betreut.

Familien verbringen lustige Stunden gemeinsam auf den großen Indoor- und Outdoor-Spielflächen des Resorts oder im Family AQUAPARK im Hotel und schöpfen zusammen in der Natur neue Kraft. In dem großzügigen Fun Court des Alpenwelt Resort dreht sich alles um den Ballsport. Ob Fußball, Basketball, Federball, Volleyball oder Kleinfeld-Tennis – hier ist Platz für Bewegung.

Neu im MY ALPENWELT Resort: 5742 THE TABLE

Die kulinarische Welt des MY ALPENWELT Resort ist ein Erlebnis für sich. Mit dem 5742 THE TABLE ist das beliebte Haus um ein Highlight reicher. Die Schatzi Bar ist zu einem Sushi Hot Spot geworden. Hier dreht sich die Welt um köstliche Maki, Sashimi und Nigiri. Der Sushi-Meister Wicky Mallikarachchi ist extra aus Dubai angereist, um die Gäste des MY ALPENWELT Resort mit High End-Sushi aus hochqualitativen, frischen Zutaten zu verwöhnen. Das 5742 THE TABLE ist ein neuer kulinarischer Treff – am Puls der Zeit, voll Genuss und Kreativität.

DJ Sounds

Der Hotelier Hannes Kröll-Schnell hat sich als DJ und Produzent in der internationalen Szene einen Namen gemacht und lockt zahlreiche berühmte DJ Kollegen aus ganz Europa an. An den Abenden lässt er mit sphärischen und chilligen DJ Sounds die Urlaubstage der Gäste im wahrsten Sinne des Wortes „ausklingen“. Bergliebe von DJ CROELL auch zum Hören: Auf You Tube und im Bergliebe Radio. Namhafte Gäste geben sich im MY ALPENWELT die Klinke in die Hand – so durfte das Lifestyle-Resort bereits Sido, Boris Brejcha oder Tom Novy begrüßen. Um nur einige zu nennen.

Wow: Ein Elektro-Trial-Park im Hotel

Im Elektro-Trial-Park des MY ALPENWELT Resort sind bereits Kinder ab vier Jahre herzlich willkommen. Und hier erwacht auch so manches Kind im Erwachsenen. In der einmaligen Umgebung der Bergwelt von Königsleiten starten die Elektro-Biker durch. Zwei verschiedene Elektro-Trial-Parcours mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Streckenlängen stehen für Anfänger, Ausprobierer aber auch für Könner zur Wahl. Natürlich gilt safety first. Geringe Hindernishöhen sorgen für sicheren Fahrspaß. Neben hochwertigen Elektro-Trials stehen auch Schutzbekleidung und Helme zur Verfügung, sowie ein Guide, der weiß, wie´s funktioniert.

Gipfeltreffen

Ein Familientag inmitten der Berggipfel bleibt unvergessen. An der Bergstation der Dorfbahn erwarten Groß und Klein am Kröndlwurmsee ein einzigartiges Sagenerlebnis sowie der spannende Gipfelliner. Zahlreiche Erlebnisstationen begeistern die Kids an diesem Naturspielplatz. Mit dem Gipfelliner gleitet man über den See und kann die einmalige Bergwelt aus der Vogelperspektive betrachten. Hier beginnt auch der 1. Jodelwanderweg der Welt, wo an zwölf Stationen einfache, traditionelle Jodler zum Nachsingen warten. Rund um den Kröndlwurmsee gibt es einen schönen Rundwanderweg, der auch Kinderwagen-geeignet ist (Buggys an der Bergstation zum Leihen). Auch auf dem Berg können sich Feinschmecker auf das Alpenwelt Resort verlassen. Das GIPFELTREFFEN, das Bergrestaurant des Resorts, ist der ideale Ausgangspunkt in die Erlebniswelt und sorgt für eine köstliche Bergjause im traumhaften Panorama. Unbedingt probieren: Die gebackenen Apfelräder mit Vanilleeis und Beerenragout. Das GIPFELTREFFEN ist über einen schönen Wanderweg erreichbar.

Von der Hoteltür des MY ALPENWELT Resort starten unzählige Wanderungen in allen Schwierigkeitsgraden, Spaziergänge im Grünen und unvergesslichen Bike- und E-Mountainbike-Touren. Wer es gern gemütlicher angeht, der nimmt die Dorfbahn Königsleiten direkt neben dem Hotel und die Isskogelbahn, mit der auch Mountainbikes transportiert werden können, um schnell aussichtsreiche Höhen zu erreichen. Die notwendige Ausrüstung gibt es gegenüber dem Hotel im Sportshop zu leihen. Das Ass im Ärmel für Aktivurlauber ist die „Free Mountain Card“. Mit ihr nutzen Hotelgäste von Mitte Juni bis Anfang Oktober die Bergbahnen kostenfrei – sooft sie wollen. Mit der Gästekarte genießen sie zahlreiche Ermäßigungen für Freizeitaktivitäten in der Region.

Golfer finden sich im MY ALPENWELT Resort inmitten von sieben Golfclubs, die sie innerhalb einer Fahrstunde erreichen. In den Partner-Golfclub Nationalpark Hohe Tauern sind es nur 30 Minuten. Bewegung und Action gibt es an dieser Adresse am laufenden Band: Im Hochseilgarten und am mega Flying Fox, beim Canyoning und Rafting, auf der Sommerrodelbahn, auf den Klettersteigen und beim Tandem-Fliegen. Jeder sucht sich sein Terrain, in dem er sich am wohlsten fühlt. Sehenswürdigkeiten, die man nicht verpassen sollte: Die weltberühmten Krimmler Wasserfälle, das Nationalparkzentrum Mittersill oder der Großglockner sind für Gäste des MY ALPENWELT Resort schnell erreichbar.

Wanderfreiheit – buchbar ab 2 Nächten (17.05.–31.10.23)

Leistungen: ab 2 Nächten, täglich Picknick-Rucksack zum Selber-Befüllen, Wanderstöcke-Verleih, Wanderkarte mit vielen tollen Tipps, 1 Tiefgaragenplatz pro Buchung – Preis p. P.: ab 299 Euro

E-Bikeliebe – buchbar ab 2 Nächten (19.06.–01.10.23)

Leistungen: ab 2 Nächten, 1 Tag E-Bike-Verleih pro Erwachsenen, Tourenkarte u. Infos der Region – Preis p. P.: ab 285 Euro

Golf & Wellness – 7=6 Special (17.05.–04.11.23)

Leistungen: 7=6 1 Nacht geschenkt, 2 Greenfees pro Erwachsenen für den Golfplatz Nationalpark Hohe Tauern Mittersill, 1 Greenfee pro Erwachsenen für den Golfplatz Zillertal Uderns im nahen Zillertal– Preis p. P.: ab 963,57 Euro

Bilder My Alpenwelt Resort****ˢ Lifestyle. Family. SPA

Quelle mk Salzburg