Grounded Dystopy: Ein Appell an die Menschlichkeit

Die Herbst/Winter-Kollektion 2024 der digitalen Fashionbrand DNSYS soll die Menschen an ihre gemeinsamen Ursprünge erinnern. Simon Graff, „FOR REAL?!“-Gründer, und Marie Krause, Creative Technologist, ebenfalls FOR REAL?!, vermengen dabei Realität und Illusion zu einer dystopisch erscheinenden Welt, die bruchstückhaft der gefühlten gesellschaftlichen Lebenswahrheit nachempfunden ist.

Die Kulisse, vor der Simon Graff und Marie Krause ihren neusten KI-Coup präsentieren, provoziert ein mulmiges Gefühl: Futuristische und von der Natur zurückeroberte Gebäude entwerfen einen grotesken wie faszinierenden Lost Place. Die beiden kreativen Köpfe von DNSYS spiegeln in ihrer von Text-to-Image-KI Midjourney visualisierten Kollektion auch die aktuelle Weltlage, die eine Rückbesinnung zu mehr Menschlichkeit fordert.

Die Ästhetik der „Grounded Dystopy“-Kollektion lebt von ihren Gegensätzen. Unter High-Tech- mischen sich traditionelle Designs. Plastische, weiche Formen treffen auf technisch anmutende und klare Schnitte. Während von Erde, Wind, Feuer und der Natur inspirierte Color-Pop-Elemente mit dem Laufsteg verschmelzen und einen Zustand der Ursprünglichkeit skizzieren, verstärken dramatische Make-up- und Sleek-Hair-Looks das Gefühl einer künstlich erschaffenen und am Leben erhaltenen Weltordnung. Ein der Realität nachempfundenes Spannungsfeld, das aufzulösen jetzt und in Zukunft in der Verantwortung der Menschen liegt.

Marie Krause, seit Mitte des Jahres als Creative Technologist bei FOR REAL?! an Bord, erklärt ihre Vision: „Die Intention von Grounded Dystopy besteht darin, angesichts unserer gegenwärtigen Weltlage buchstäblich zu erden und daran zu erinnern, dass wir alle denselben Ursprung teilen – wir sind Menschen. Wir sind Zeugen von Krieg, Terrorismus, politischen Konflikten, generationsübergreifenden Diskrepanzen und durchleben eine Klimakrise. Die Farbpalette und ein Großteil der Materialien basieren auf natürlichen Elementen. Wie auf ein Feuer der Regen folgt und die Natur nach einem Erdbeben ihren organischen Weg zurückerlangt, liegt es nun an uns Menschen, wieder gemäß unserer Natur zu handeln.“

Recyceltes Algenpulver, Meeresplastik sowie pflanzenbasiertes, veganes Leder bilden die Grundlage der Herbst/Winter-Kollektion 2024. Kleidungsstücke mit Wet-Look-Finish entstehen durch Erhitzung und Formung des Algenpulvers – ein CO2-neutraler Prozess. Recycelte PET-Flaschen finden in Nähten, Reißverschlüssen und dekorativen Elementen Verwendung. Die Materialauswahl spiegelt an dieser Stelle die Botschaft von Nachhaltigkeit und Resilienz wider, eine von Graff und Krause ganz bewusst getroffene Entscheidung.

Bild Einblicke in die DNSYS Herbst-Winter-Kollektion 2024 |Bildrechte: Simon Graff, Marie Krause / Midjourney

Quelle Borgmeier Public Relations