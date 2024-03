Gründerszene in Franken und der Oberpfalz

Wie machen Gründende aus ihrer Geschäftsidee ein erfolgreiches Startup? Die zehn besten Startups aus Franken und der Oberpfalz, die das Gründernetzwerk BayStartUP jetzt in Phase 1 des Businessplan Wettbewerbs Nordbayern ausgezeichnet hat, haben eine klare Vorstellung davon: Sie wollen die E-Mobilität vorantreiben, dem Fachkräftemangel begegnen, Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten entdecken und Unternehmen verschiedenster Branchen mit ihren Technologielösungen helfen.

Die Geschäftsideen reichen von Sensorik in der Lebensmittelproduktion und Indoor-Lokalisierung über Gaming und E-Learning bis hin zu Lösungen für den Einsatz von KI in Unternehmen. Ebenfalls zu den Gewinnern gehören neue Ansätze für Krebstherapie, Elektrotechnik für Gebäude und für die Herstellung von Industriewärme für grünen Wasserstoff. Alle haben eine vielversprechende Geschäftsidee und bringen technologische Kompetenz sowie den Wunsch mit, frühzeitig professionelles Expertenfeedback einzuholen. Über 80 Gründerteams hatten in Phase 1 ihre Geschäftskonzepte eingereicht. Die Prämierung fand gestern vor den rund 400 Besuchern der Startup Demo Night in Nürnberg statt.

„Für Startups aus Franken und der Oberpfalz bietet der Businessplan Wettbewerb Nordbayern die Möglichkeit, um unabhängiges und marktnahes Feedback von verschiedenen Experten zu erhalten“, sagt Tobias Bladowski, Leiter des Businessplan Wettbewerbs Nordbayern. „Die Gründenden erhalten damit die Chance, sich als Unternehmerinnen und Unternehmer weiterzuentwickeln. Gerade in einem herausfordernden Umfeld wie dem aktuellen ist das besonders wertvoll. Umso mehr freuen wir uns, dass auch in diesem Jahr wieder spannende Geschäftskonzepte aus den unterschiedlichsten Branchen am Wettbewerb teilnehmen.“

Das sind die Siegerteams aus Phase 1

Trendthemen E-Mobilität, Fachkräftemangel und Gaming

Avalon Solutions aus Aschaffenburg will Elektromobilität vorantreiben und bietet ein Komplettpaket für die Einrichtung von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in Unternehmen an. Um das Megathema Fachkräftemangel kümmert sich die Globemee GmbH aus Nürnberg, die über ihre KI-gestützte Plattform deutsche Unternehmen mit internationalen Bewerbern zusammenbringt. Und im Trendbereich e-Sports ist die Gaming Academy aus Aschaffenburg unterwegs und arbeitet an einem Lernportal für Gamer, das perspektivisch für alle relevanten e-Sport-Spiele einsetzbar sein soll.

Hard- und Software für Unternehmen

NextHeat aus Rednitzhembach entwickelt eine Plug-and-Play-Lösung für die industrielle Prozesswärme der Zukunft, mit der Unternehmen grünen Wasserstoff lokal und kostengünstig produzieren können. inveneer aus Erlangen ermöglicht mit einem neuen Indoor-Lokalisierungssystem die präzise Ortung beliebiger Smartphones und anderer Bluetooth-Geräte, etwa für Location Based Services im Supermarkt oder in der Industrie. Ein weiteres Software-Startup ist arttac solutions GmbH aus Nürnberg: Das Team entwickelt mit der KI Atthene GPT eine DSGVO-konforme KI-Lösung, die es Unternehmen in Europa ermöglicht, KI-Technologie sicher und einfach einzusetzen.

Sensorik für Industrie und Bau

Eine Lösung für die Industrie ist auch das Sensorsystem von PerfectSens aus Lichtenau bei Ansbach, das Fremdkörper in der Lebensmittelproduktion aufspüren kann. In der Baubranche wiederum ermöglicht das GNSS-basierte Baggerassistenzsystem von excav aus Erlangen als mobiler Sensor zentimetergenaue Erdarbeiten ohne Nivellierlaser oder andere aufwändige Messmethoden.

Medizin- und Pharmatechnologie

Im Bereich Medizin- und Pharmatechnologie schließlich arbeitet die LinaThera GmbH aus Erlangen an einer Anlage zur Herstellung medizinischer Radionuklide für die gezielte und schonende Krebstherapie. Und das Team von BesserEsser aus Nürnberg nimmt sich dem Problem der Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten an. Es entwickelt eine App, ein KI-gestütztes digitales Ernährungs- und Symptomtagebuch, mit dem Patienten individuelle Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten erkennen und behandeln können.

Teilnahme am Businessplan Wettbewerb erhöht Chancen beim Markteintritt – Teilnahme an Phase 2 bis 20. März möglich

Der Businessplan Wettbewerb Nordbayern richtet sich seit 1998 als erster Gründerwettbewerb in Deutschland gezielt an Gründende in der Region, die mit ihrer Teilnahme beim Markteintritt durchstarten wollen.

Fernando Reichert, Geschäftsführer bei NextHeat, sagt: „Der Businessplan Wettbewerb Nordbayern, in Zusammenhang mit den Businessplanning-Workshops, bietet uns eine fundierte Basis für die Planung unserer Geschäftsidee, damit aus Inspirationen und technischen Entwicklungen tatsächlich ein zukunftsfähiges Geschäft herauswachsen kann. Neben den wertvollen Feedbacks aus der Jury war auch die Möglichkeit in der Öffentlichkeit aufzutreten ein wichtiger Faktor in der Entscheidung, am Businessplan Wettbewerb von BayStartUP teilzunehmen.“

Gründende aus Nordbayern können noch bis zum 20. März 2024 in die zweite Wettbewerbsphase einsteigen – auch, wenn sie in Phase 1 nicht teilgenommen haben. Der Fokus in Phase 2 liegt auf den Themen Geschäftsmodell, Marketing und Vertrieb. In Business Planning Tutorials begleiten BayStartUP-Experten die Teams bei der Vorbereitung auf die Wettbewerbsteilnahme. Anmeldungen sind möglich via www.baystartup.de/termine. Alle Informationen zum Wettbewerb finden Interessierte auf www.baystartup.de/businessplan-wettbewerbe.

Diese Startups waren in Phase 1 des Businessplan Wettbewerb Nordbayern außerdem nominiert:

ai butler

complioty

Dr.Q

Evolonic

Liquidbox

Pendura

Pflegekontakt-App

Platoria

The-CNC-Hub

Voxray GmbH

BILD (c) BayStartUP / Bert Willer

Quelle BayStartUp GmbH