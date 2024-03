Xentral baut Leadership Team weiter aus

Xentral baut Senior Leadership Team weiter aus: Dr. Moritz Lukas kommt als neuer VP Commercial dazu

Xentral, deutscher Marktführer im Bereich von Warenwirtschaftssystemen für kleine und mittelständische Unternehmen, verstärkt sein Management weiter und holt sich Dr. Moritz Lukas als neuen VP Commercial mit an Bord. Er übernimmt die Verantwortung für alle kommerziellen Themen, um das starke Wachstum der letzten Jahre unvermindert fortsetzen zu können.

Das Augsburger Tech-Unternehmen, das Erfolgsgeschichten wie yfood, KoRo, Flyeralarm und air up über die Jahre begleitet hat, verfügt heute über mehr als 2.000 Kunden und über 200 Mitarbeiter und kann auf namhafte Investoren wie Sequoia, Visionaries Club und Freigeist verweisen. Dr. Moritz Lukas komplettiert das Senior Leadership Team und wird in Zukunft als VP Commercial die Themen Sales, Marketing, Partnerships, Customer Development, Packaging & Pricing und Revenue Operations verantworten.

Commercial Experte mit umfangreicher Vertriebs- und Kundenerfahrung

Moritz Lukas bringt jahrelange Erfahrung im Vertrieb und E-Commerce mit: Als VP Sales des TaxTech-Startup Taxdoo baute er die Vertriebsorganisation und Vertriebsprozesse auf und akquirierte mit seinen Teams einen vierstelligen Kundenstamm – darunter einige der bekanntesten europäischen E-Commerce-Unternehmen. Seine Erfahrungen ergänzte er anschließend beim Fulfillment-Tech-Startup byrd als VP Sales und Mitglied des Executive Leadership Teams, wo er das Vertriebsteam europaweit skalierte und später auch die Onboarding- und Account-Management-Teams verantwortete.

Konkreter Mehrwert der Software im Fokus – für gesteigerten Kundenerfolg

In seiner Funktion als VP Commercial legt Moritz Lukas seinen Fokus darauf, den Mehrwert von Xentrals ERP-Software für Kunden ganz konkret aufzuzeigen. Dazu möchte er seine Teams zu beratenden Partnern aufbauen, die auf Augenhöhe mit Händlern sprechen und die konkreten Vorteile von Xentral – wie etwa Zeitersparnisse, zufriedenere Kunden und bessere Kontrolle über Prozesse und Zahlen – individuell aufzeigen. Da in die Entscheidung für eine ERP-Software häufig zahlreiche Stakeholder auf Kundenseite involviert und die Entscheidungsprozesse dadurch heute wesentlich komplexer als noch vor einigen Jahren sind, ist ein solcher Ansatz von wesentlicher Bedeutung: „Xentral bietet ein großartiges Produkt mit großem Mehrwert für Unternehmen, die ihren Fokus auf Wachstum, Automatisierung und Flexibilität legen. Diesen Mehrwert möglichst klar zu beziffern, wird der Schwerpunkt des Commercial Teams bei Xentral sein”, so Dr. Moritz Lukas.

Vergangenes Jahr hatte Xentral nach starkem Wachstum ganz bewusst verstärkt in Teams, Prozesse, Kundenzufriedenheit, Stabilität und die Weiterentwicklung der ERP-Software investiert: „2023 war ein wichtiges Jahr für uns, um das sehr schnelle Wachstum der vergangenen Jahre zu verdauen. Ich freue mich, dass dieser Prozess nicht zuletzt auch durch die Hinzunahme von Moritz nun abgeschlossen ist und wir uns nun wieder verstärkt darauf fokussieren können, was wir am besten können: den Tausenden von Kunden im Markt eine echte, moderne und leistungsstarke ERP-Alternative zu den verstaubten Bestandslösungen des letzten Jahrhunderts anzubieten“, so Co-CEO Domenico Cipolla.

Bild Dr Lukas Moritz ©Alexander Kohler

Quelle Startup Communication GmbH