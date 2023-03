Grünhorn wird Premiumsponsor der Leipzig Kings

Ab sofort ist Grünhorn der Premiumsponsor der Leipzig Kings

Alle Spielertrikots werden für diese Saison das Grünhorn-Logo auf Höhe der Schulterpads tragen. Den Sponsoring-Vertrag unterzeichneten am 1. März Stefan Fritsch und Andreas Assum, der Gründer und der CEO von Grünhorn, sowie Moritz Heisler, CEO der Leipzig Kings.

Die Leipzig Kings sind das jüngste der acht Gründungsteams der ebenfalls jungen European League of Football (ELF). Diese hat den Spielbetrieb erst 2021 aufgenommen, erfreut sich jedoch schon jetzt eines großen Interesses: So werden die Ligaspiele auf ProSieben Maxx und das Finale der Liga auf ProSieben übertragen.

Grünhorn vertreibt über einen eigenen Online-Vertrieb unter anderem rezeptfreie CDB-Produkte wie zum Beispiel Öle für Menschen oder Haustieren sowie Hautpflegeprodukte oder medizinisches Zubehör. Teil des Sponsorings ist es, neben dem Grünhorn-Logo auf den Trikots auch Grünhorn-Eigenmarken wie das CBD-Massageöl oder das CDB-Sportgel im Kings-Online-Shop anzubieten.

„Die Settings passen ideal zusammen: Auch wir haben uns erst 2019 gegründet. Dennoch konnten wir uns inzwischen als Marktführer in Deutschland etablieren. Mit den Kings sponsern wir also nicht nur unseren Heimatstandort Leipzig, sondern auch ein Team, das ebenso jung und ehrgeizig ist wie wir – und das in einer immer populärer werdenden Sportart, in der es auf Teamgeist und Zusammenspiel ankommt. Ich freue mich außerdem wirklich sehr, dass wir die Kings bei jedem Heimspiel persönlich unterstützen werden“, erklärt Stefan Fritsch.

“Innovation, Leipziger Ursprung und ein wachsender Markt sind nur einige der Gemeinsamkeiten zwischen Grünhorn und den Leipzig Kings – umso mehr freuen wir uns auf diese bereits jetzt schon aufregende Partnerschaft. Gerade in unserem Sport sind Partner rund um das Thema Gesundheit und Regeneration ein absoluter Mehrwert. Auch unsere Football Community kann sich hier auf tolle gemeinsame Aktionen freuen“, ergänzt Moritz Heisler.

Die Saison beginnt für die Kings am 4. Juni mit einem Auswärtsspiel. Das erste Heimspiel im neuen Dress bestreiten sie dann am 11. Juni.

Bild Sponsoringvertrag zwischen Grünhorn und den Leipzig Kings, Grünhorn-Logo auf Trikot der Leipzig Kings, v. l.: Andreas Assum (CEO Grünhorn), Stefan Fritsch (Gründer Grünhorn), Moritz Heisler (CEO Kings), John Booker (Headcoach Kings)

Quelle Tresonus