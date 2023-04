Gruppenreisen von Finnland bis nach Bhutan

Gruppenreisen: gemeinsam in glückliche Länder – von Finnland bis nach Bhutan

Menschliche Beziehungen sind der wichtigste Glücksfaktor – das hat eine Langzeitstudie der Harvard University ergeben. Damit liegt die Gruppenreise in Sachen Happiness ganz vorn. Wer obendrein in zufriedene Länder reist – die glücklichsten Menschen leben laut World Happiness Report 2023 in Finnland, Dänemark, Island, Israel und den Niederlanden –, macht alles richtig. Wikinger Reisen hat beides: Gruppentrips zum Beziehungen knüpfen, gemeinsamen Wandern, Genießen. Und passende Ziele mit hohem Glücksfaktor. Von Finnland bis in den Bhutan – dort steht das Bruttonationalglück sogar in der Verfassung.

Singles und Alleinreisende: happy und multiaktiv in Finnland

Happy in Finnland – mitten im Nichts, fernab der Zivilisation, umgeben von purer Natur. Schon der Gedanke entspannt. Beim neuen multiaktiven Wander-, Rad- und Kanutrip durch die finnische Wildnis entdeckt die kleine Wikinger-Gruppe unberührte Wälder, kristallklare Seen, Nationalparks, den eiszeitlichen Gletschertopf Pumpulikirkko. Und natürlich die ansteckende ostfinnische Fröhlichkeit. Ausgangspunkt dieser Tour – bei der ausschließlich Singles und Alleinreisende zusammen unterwegs sind – ist das urig-komfortable Wildnis-Resort Metsäkartano.

Glücksgefühle auf Dänisch: auf dem ersten Qualitätswanderweg

Neu ist auch die Wanderreise über den Gendarmstien – ein historischer Pfad an der Flensburger Förde. Der erste Qualitätswanderweg des Landes hat alles, was bei Dänemark-Fans Glücksgefühle auslöst: Bilderbuchlandschaften, Strände, Wälder, malerische Dörfer, bunte Häuser.



Happy Hiking in Island

Happy Hiking in Island – besonders schön im ruhigen Oktober. Dann sind die Farben am wärmsten, die Tage noch lang genug und die ersten Nordlichter schon da. Wikinger Reisen bietet in der Nebensaison eine leichte 8-tägige Gruppen-Wanderreise an – mit den Wasserfällen Godafoss und Dettifoss, Kraterseen, der Halbinsel Snæfellsnes und zwei Übernachtungen am Mývatn. Weitere Highlights sind Thingvellir und Reykjavik.

Sportlich: Glücksendorphine in Israel

Sportliche Aktivurlauber spüren das Kribbeln unzähliger Glücksendorphine in Israel: auf dem Jerusalemwanderweg zum See Genezareth und dem „Israel National Trail“. Kenner zählen den Trail zu den zehn schönsten Fernwanderwegen weltweit. Die Wikinger-Gruppe – mit 8 bis 15 Teilnehmern – erobert gemeinsam die spannende Strecke durch die Negev-Wüste bis ins Bergmassiv bei Eilat.

Bhutan: dem Glück auf der Spur

Bhutan steht für pures Glück – es ist sogar in der Verfassung verankert. Aktivurlauber folgen der Glücksspur, entdecken das legendäre Tigernest, wandern durch Rhododendronwälder und Reisfelder, bewundern den Himalaja-Blick vom Dochula-Pass aus. Und spüren beim Kochen mit einer einheimischen Familie, wie die Bhutanesen Glück und Zufriedenheit im Alltag leben.

Reisetermine und -preise 2023, z. B.

Wanderreisen in kleinen Gruppen

Finnische Wildnis gemeinsam erleben: 8 Tage ab 1.965 Euro, Juni bis August, min. 8, max. 12 Teilnehmer

Gendarmstien – Küstenwandern an der Flensburger Förde: 8 Tage ab 1.040 Euro, Mai bis August, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Herbstfarben und Nordlichter – Island einmal anders erleben: 8 Tage ab 2.895 Euro, September und Oktober, min. 14, max. 20 Teilnehmer

Israel zu Fuß: 14 Tage ab 3.925 Euro, Oktober bis Dezember, min. 8, max. 15 Teilnehmer

Dem Glück auf der Spur: 16 Tage ab 6.645 Euro, September bis November, min. 6, max. 15 Teilnehmer

Bild: Bhutan: Hier erleben Aktivurlauber das Glück hautnah

Quelle Bild und Text: Wikinger Reisen