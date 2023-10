Habyt, weltweit führender Anbieter von flexiblem Wohnraum, erhält 40 Millionen Euro in der Series-C und will 2024 die Gewinnzone erreichen

Habyt schließt eine Series-C-Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Euro ab, angeführt von Deutsche Invest, Korelya Capital und unter Beteiligung der neuen Investoren Exor Ventures und Endeavor Catalyst sowie der bestehenden Investoren P101, Vorwerk Ventures, Kinnevik und anderen.

Seit der Serie B hat Habyt nach wichtigen Übernahmen von Common Living (2023) und Hmlet (2022) nach Nordamerika und Aasien expandiert.

Habyt hat seine Produktpalette erweitert und bietet neben Co-Living auch Serviced Apartments (Home) und Hotels an. Das Unternehmen plant, im kommenden Jahr in London, Großbritannien und weiteren neuen Märkten präsent zu sein.

Seit 2022 ist das Habyt Portfolio von 5.000 Einheiten in 18 Städten auf 30.000 Einheiten in über 50 Städten angewachsen. Mit einem Wachstum des Nettoumsatzes von über 40 Prozent im Jahr 2023 und dem Ziel, im Jahr 2024 profitabel zu werden, führt Habyt seine Strategie fort, den globalen Markt für flexiblen Wohnraum zu revolutionieren.

Habyt, der weltweit führende Anbieter von flexiblem Wohnraum, hat in einer Series-C-Runde 40 Millionen Euro erhalten, um weltweit zu expandieren und seinen Marktanteil zu konsolidieren. Diese Runde wurde von den neuen Investoren Deutsche Invest (München) und Korelya Capital (Paris) angeführt. Außerdem beteiligten sich die neuen Investoren Exor Ventures und Endeavor Catalyst sowie die bestehenden Gesellschafter P101, ITALIA500-Azimut, HV Capital, Vorwerk Ventures, Norwest, Kinnevik, Burda Principal Investments und Inveready.

Seit der Serie B im Jahr 2021 hat Habyt seine Position als weltweit wichtigstes Unternehmen für flexiblen Wohnraum durch eine Reihe von Fusionen und Übernahmen gestärkt und ist in die Märkte Nordamerika und Asien expandiert. Im Jahr 2023 erwarb Habyt mit Common Living einen wichtigen Akteur auf dem nordamerikanischen Markt und ergänzte damit seine frühere Übernahme von Hmlet im Jahr 2022. Habyt ist von 5.000 Einheiten in 18 Städten im letzten Jahr auf 30.000 Einheiten in über 50 Städten auf drei Kontinenten gewachsen. Im Jahr 2023 verzeichnete das Unternehmen einen Nettoumsatzanstieg von über 40 Prozent und ist in den meisten wichtigen Regionen profitabel, wobei die Rentabilität auf Konzernebene für Anfang 2024 angestrebt wird.

Luca Bovone, CEO von Habyt: „Mit der Maxime neue Wege zu gehen, wollen wir einen einfachen Zugang zu Wohnraum ermöglichen, damit jeder überall auf der Welt flexibel leben kann. Wir haben ein exponentielles Wachstum erlebt und mit der Unterstützung bestehender und neuer Investoren eine bedeutende Serie C abgeschlossen, und das in diesem Jahr, in dem die Zahl der Serie-C-Runden insgesamt gesunken ist.”

Armin Weiland, Managing Director, Deutsche Invest und Aufsichtsratsmitglied von Habyt: „In nur wenigen Jahren hat Habyt einen unglaublichen Wachstums- und Expansionskurs eingeschlagen und es geschafft, sich in einem der schwierigsten Startup-Umgebungen seit Jahren zu behaupten. Mit der aktuellen Dynamik und dem bemerkenswerten Anstieg der Nettoeinnahmen ist die Erreichung der Rentabilität im Jahr 2024 das nächste große Ziel, wobei der Fokus auf der Wirtschaftlichkeit der Einheiten und der Rentabilität der einzelnen Anlagen liegen wird.“

Viele junge Menschen weltweit haben derzeit mit einem kritischen Wohnungsmangel zu kämpfen, da die Nachfrage das Angebot bei weitem übersteigt. Die steigenden Darlehenszinsen führen außerdem dazu, dass wenig Neubau im Wohnungssegement entsteht. Weltweit gibt es 35 Millionen digitale Nomaden, die einfache und flexible Lösungen für das Thema Wohnen suchen. 70 Prozent der Kunden von Habyt gehen zum Arbeiten oder Studieren ins Ausland, 30 Prozent sind Einheimische. Das Unternehmen bietet einen innovativen Vermietungsprozess, indem ein Digital-First-Ansatz etabliert wurde und qualitativ hochwertige, flexible Wohnoptionen für Reisende, Einheimische und Berufstätige angeboten werden. Das vielfältige Angebot von Habyt an Wohngemeinschaften, Wohnungen – und jetzt auch Hotels – bietet den Menschen Komfort und Flexibilität, ihren nächsten Umzug zu planen und sich in verschiedenen Städten nach ihrem eigenen Zeitplan und mit minimalem Verwaltungsaufwand niederzulassen. Alle Wohnungen des Unternehmens sind vollständig möbliert und für einen komfortablen Lebensstil ausgestattet.

Franco Danesi, Partner bei Korelya Capital und Aufsichtsratsmitglied von Habyt: „Habyt löst das ständig wachsende globale Problem des mangelnden Wohnraums mit einer digitalen Lösung, die junge Familien und mobile Berufstätige gleichermaßen anspricht, und bietet gleichzeitig Immobilienentwicklern und Investoren ein innovatives und überzeugendes Produkt. Was mich wirklich begeistert, ist die unvergleichliche globale Präsenz von Habyt in den USA, Europa und Asien. Wir glauben an die kühne Vision von Habyt, die Welt des flexiblen Wohnens neu zu definieren, und wir möchten das Unternehmen auf seinem Weg unterstützen, indem wir ihm den Zugang zu attraktiven Regionen, wie in Asien, erleichtern.“

2023 war eines der wichtigsten Jahre für Habyt seit seiner Gründung im Jahr 2017 durch Luca Bovone. Neben der entscheidenden Übernahme von Common schloss Habyt ein unternehmensweites Rebranding durch die weltbekannte Agentur DesignStudio ab, um die globale Marke Habyt zu reflektieren und alle Produkte unter einem Dach zu vereinen. Außerdem eröffnete das Unternehmen sein erstes Hotel in Europa, The Waterfront in Berlin, für Kurzzeit- und Urlaubsaufenthalte, das bereits wenige Tage nach der Eröffnung ausgebucht war. Das Portfolio des Unternehmens wurde auf allen drei Kontinenten erweitert. Kanada wurde zu einem neuen Markt mit 10.000 weiteren Einheiten in der nordamerikanischen Pipeline, und in Asien ist geplant, in Nachbarländer zu expandieren und das Portfolio in Hongkong und Singapur bis 2024 zu verdoppeln. In Europa eröffnete Habyt neue Angebote u.a. in Deutschland, Frankreich und Österreich, so dass das Portfolio bis 2023 um weitere 1.050 Einheiten erweitert wurde. Im Jahr 2024 ist ein weiteres Wachstum geplant, u.a. durch den Markteintritt in Großbritannien.

Giuseppe Donvito, Partner, P101, ergänzt: „Wir sind stolz darauf, Teil der Mission von Habyt zu sein, den Markt für flexible Wohnungen zu revolutionieren. Habyt bietet einen neuen Ansatz bei der globalen Herausforderung zur Wohnraumschaffung, der auf die Bedürfnisse eines wachsenden Segments junger Berufstätiger eingeht, die viel unterwegs sind. Die Nachfrage nach solchen Lösungen ist in den letzten Jahren stark gestiegen, und wir erwarten, dass sich dieser Trend zukünftig noch verstärken wird.“

Insbesondere der deutsche Co-Living-Markt birgt laut Habyt aufgrund der steigenden Nachfrage nach flexiblen Wohnlösungen erhebliches Potenzial. Habyt passt sich den jeweiligen örtlichen Wohnrichtlinien an und arbeitet dabei eng mit den örtlichen Behörden und Interessengruppen zusammen, um deren Einhaltung sicherzustellen. Habyt prüft aktiv Expansionsmöglichkeiten und potenzielle Partnerschaften in Deutschland, um sein einzigartiges Co-Living-Erlebnis einem breiteren Publikum anzubieten und gleichzeitig die Kernprinzipien beizubehalten, die seine Marke definieren. Ein neuer Bericht zeigt, dass es in Deutschland einen Mangel an über 700.000 Wohnungen gibt, der durch mangelnde Neubauten noch verschärft wird. Die Möglichkeit einer Wohngemeinschaft ist für viele Wohnungssuchende in Städten mit knappem Wohnraum eine wichtige Lösung, ohne auf Komfort verzichten zu müssen. Daher überrascht es nicht, dass Deutschland für Habyt der größte Markt ist. Aufgrund des des Sharingmodells bei der Nutzung Einrichtungen können Klimabewusste außerdem ihren CO2-Fußabdruck verringern und gleichzeitig Geld sparen.

In Deutschland, dem größten und etabliertesten Markt von Habyt, weckt das Unternehmen großes Interesse durch institutionelle Investoren. Die jüngsten Transaktionen von Habyt betriebenen Gebäuden zeigen, dass das Produkt für institutionelle Anleger handelbar geworden ist. Angesichts steigender Bau- und Finanzierungskosten bietet Habyt eine Lösung für den stagnierenden Markt, indem das Unternehmen aufgrund des innovativen Geschäftsmodells attraktive Mieten zahlen kann, um die Lücke zwischen den Erwartungen der Entwickler und der Investoren zu schließen und den Eigentümern zu attraktiven Renditen verhilft. Das deutsche Habyt Portfolio umfasst 5.000 Einheiten in den Top 7 Märkten, für 2024 sind bereits einige Neueröffnungen im Bau befindlicher Projekte geplant. Alle drei Produkte, Co-Living, Homes (Serviced Apartments) und Hotels sind im Portfolio vertreten und neue Projekte werden stetig hinzugewonnen.

Bild: habyt series funding

Quelle:Habyt