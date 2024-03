haebmau x air up®: Partnerschaft mit Fokus auf Lifestyle & Corporate Kommunikation

Im Fokus der Zusammenarbeit steht die Steigerung der Brand Awareness durch strategische Beratung, PR inklusive Storytelling, Trend & Industry Insights sowie Speaker Positioning (Podcast, Media, Events) und KOL Seedings in Deutschland

haebmau, Agentur für Lifestyle und Communitycation, erweitert mit air up® das Kundenportfolio am Standort München. Unit-übergreifend begleiten die beiden Teams um die Directors Bettina Galindo und Désirée Mateyka das erfolgreiche Scale-up kommunikativ. Gemeinsam mit air up® wird sich das Team auf PR, Thought Leadership und KOL-Kommunikation in Deutschland fokussieren.

Die haebmau-Teams freuen sich das weltweit erste, duftbasierte Trinksystem, welches Wasser allein durch Duft aromatisiert, künftig in Deutschland zu kommunizieren. Wie air up® funktioniert? Beim Trinken wandern die Duftmoleküle des mit natürlichen Aromen befüllten Pods auf dem Mundstück des Systems in das Riechzentrum. Von dort aus werden sie beim Ausatmen von unserem Gehirn als Geschmack wahrgenommen. Basis hierfür ist das physiologische Phänomen des retronasalen Riechens. Damit wird ein unvergleichliches Geschmackserlebnis erzielt – und das ganz ohne Zucker.

Die Brand Awareness eines Kunden zu steigern, der in über zehn europäischen Ländern und den USA verfügbar ist sowie mehr als 5 Millionen Konsument*innen erreicht, wird eine spannende Aufgabe, auf die sich haebmau freut. Das Unternehmen mit über 300 Mitarbeiter*innen aus 45 Nationen hat den Großteil der Produktion nach Europa verlagert. Zum kommunikativen Fokus gehören unter anderem die Themen Nachhaltigkeit und Gesundheit.

Fotocredits air up®

Quelle haebmau AG