Hanfgeflüster setzt europwaweite Expansion fort

CBD-ANBIETER HANFGEFLÜSTER SETZT AMBITIONIERTE EXPANSION INNERHALB EUROPAS FORT

Bonjour, buon giorno, und dzień dobry! Hanfgeflüster, die bekannteste CBD Brand in der DACH-Region, setzt seine ambitionierten Expansionspläne weiter fort. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2021 bereits den französischen und italienischen CBD-Markt im Sturm erobert hat, expandiert das Unternehmen weiter innerhalb Europas. Seit Anfang April können nun auch alle CBD-Begeisterten in Polen die beliebten Produkte testen und in ihre Routine integrieren. Am 06.04.2022 ist die Website www.hemproutine.pl live gegangen, auf der es alle Hanfgeflüster Produkte zu kaufen gibt. Auf Instagram ist Hemproutine unter @hemproutine_pl zu finden.

DIE ZUKUNFT VON HANFGEFLÜSTER

“Nachdem wir die Marktführerschaft im DACH-Markt gesichert haben und bereits sehr erfolgreich in Italien und Frankreich vertreten sind, wollen wir unsere Positionen in Europa weiter ausbauen. Als starke Brand grenzen wir uns eindeutig von anderen Wettbewerbern ab: Wir setzen auf höchste Qualität, lokale Produktion und Nachhaltigkeit sowie eine starke Community”, sagt Moritz Fendt, Gründer von Hanfgeflüster und NXT Pharma. Dafür setzt das Unternehmen auf ein innovatives Marketingkonzept. “Insbesondere durch Social Media Marketing auf Instagram und TikTok ist es uns gelungen, in einem extrem schnell wachsenden Markt eines der bekanntesten Cannabis-Startups zu werden”, ergänzt Fendt.

DIE INTERNATIONALE MARKE HEMPROUTINE

Um die neuen Märkte zu skalieren, hat Hanfgeflüster lokale Talente aus Italien, Frankreich und Polen an Bord geholt. Gemeinsam bringen sie Hanfgeflüster aus dem Oce in Berlin Kreuzberg heraus nach ganz Europa. Der Name des jungen Unternehmens wurde für alle nicht-deutschsprachigen Länder angepasst, sodass der Expansion der Brand nichts im Wege steht. Wie auch schon in Frankreich und Italien, tritt Hanfgeflüster in Polen unter dem Namen Hemproutine auf. Das Team hat sich bewusst für diesen Namen entschieden, da er für internationale Kunden einfach auszusprechen und somit für zukünftige Kunden auch leichter einzuprägen ist. Außerdem steckt in Hemproutine das Wort Routine, was symbolisiert, dass CBD im besten Fall in die tägliche Routine eingebunden werden soll.

ÜBER

Hanfgeflüster ist ein Berliner Startup, welches 2019 von Moritz Fendt und Niklas Janka gegründet wurde. In Zusammenarbeit mit erfahrenen EntwicklerInnen, Bio-MedizinerInnen und ZulieferInnen arbeiten das Unternehmen daran, mit seinen TÜV-geprüften CBD-Produkten die höchsten Qualitätsstandards zu liefern. Darüber steht immer der zentrale Gedanke der Nachhaltigkeit. Das Hanfgeflüster-Team besteht aus mittlerweile über 40 kreativen und engagierten MitarbeiterInnen mit der gemeinsamen Mission, nachhaltige und mit Sorgsamkeit hergestellte CBD-Produkte anzubieten, um Menschen sowohl körperlich als auch mental zu einem achtsamen Lebensstil zu verhelfen.

Quelle Hanfgeflüster GmbH