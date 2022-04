Wolfgang Neuner wird neuer CFO bei Emma

Emma stärkt Finanzkompetenz mit neuem CFO Wolfgang Neuner

Emma – The Sleep Company baut das Management-Team aus: Seit dem 1. April 2022 ist Wolfgang Neuner der neue Chief Financial Officer (CFO) des schnell wachsenden E-Commerce Unternehmens. Der international erfahrene Investment- und Finanzierungs-Experte wird von Frankfurt aus das Führungsteam ergänzen.

„Emma ist seit den ersten aktiven Jahren am Markt profitabel und hat mit einem Umsatz von 645 Mio. Euro im Jahr 2021 die US-Konkurrenz hinter sich gelassen. Ich übernehme eine Schlüsselposition bei einem global führenden und äußerst dynamisch agierenden Unternehmen“, sagt Wolfgang Neuner, neuer CFO von Emma.

Vor seinem Einstieg bei Emma war er u.a. für Private Equity-Gesellschaften in London und München tätig. Dort hat er internationalen Konzernen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen dabei geholfen, neue Wege der Wertschöpfung zu erschließen und alte zu optimieren. „Neue Produkte, neue Nischen, neue Märkte – das sind Hebel, die organisches Wachstum bringen und damit elementar für die Wertschöpfung eines Unternehmens sind. Das führen wir bei Emma mit der internationalen Expansionsstrategie fort, denn hier liegt noch großes Potential.

Während das Team global stark wächst, schauen wir auch auf die operative Effizienz. Entscheidungswege sollen verkürzt und Prozesse automatisiert werden. Auch, um die jeweiligen Country-Heads dabei zu unterstützen, schnelle und gute Entscheidungen treffen zu können.“

Zuletzt war Wolfgang Neuner für die deutsch-schwedische Beteiligungsgesellschaft Triton Partners tätig, die sich auf europaweite Investitionen in mittelständische Unternehmen spezialisiert. Dort koordinierte und verantwortete er neue Akquisitionen und unterstützte Management Teams von Portfoliounternehmen bei der Definition und Umsetzung ihrer strategischen Agenda.

„Emma-Produkte sind in über 30 Ländern erhältlich. Kunden bezahlen in mehr als 20 Währungen. Die Eröffnung des Flagship-Stores in Shanghai markierte einen weiteren Meilenstein unserer Aktivitäten in Südostasien. Mit Blick auf diesen Expansionskurs ist Wolfgang als Investment-Experte für globales Wachstum ein großer Zugewinn. Er denkt wie ein Unternehmer und verkörpert damit die Emma-DNA“, so Dr. Dennis Schmoltzi, Gründer und Geschäftsführer von Emma.

Wolfgang Neuner wird die Bereiche Accounting, Tax, Legal und Business Intelligence verantworten. „Neben den zahlreichen inhaltlichen Anreizen, ist es großartig, die Führung eines bereits eingespielten Teams zu übernehmen, welches sich über die Standorte Frankfurt, Lissabon, Manila und Shanghai erstreckt“, ergänzt er.

Über Emma – The Sleep Company (Emma Sleep GmbH)

Emma – The Sleep Company ist ein gründergeführtes Unternehmen und die weltweit führende Direct-to-Consumer Schlafmarke. Das 2013 von Dr. Dennis Schmoltzi und Manuel Müller in Frankfurt am Main gegründete Unternehmen ist derzeit in über 30 Märkten aktiv und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von 645 Mio. EUR (731 Mio. USD), was einem Wachstum von 59 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Emma®-Produkte werden über einen Omnichannel-Ansatz verkauft, der D2C/Online, Marktplätze und mehr als 3.500 stationäre Läden umfasst. Im Einzelhandel baut Emma auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit über 200 Retail-Partnern. Die mehr als 850 Mitarbeiter des Unternehmens arbeiten in Frankfurt am Main (Deutschland) sowie an den Standorten in Manila (Philippinen), Lissabon (Portugal), Mexiko-Stadt (Mexiko) und Shanghai (China).

