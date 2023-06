Happy Hour mit GEFU und dem Trendgetränk Espresso-Martini

Must-haves: GUSTAVO, LORENZO, GLOBE und MIRA

Er darf auf keiner Cocktailparty fehlen: Der Espresso-Martini. Auch in diesem Sommer ist das Trendgetränk in aller Munde. Um den leckeren Cocktail zu mixen, muss man kein Profi sein. Mit den Küchenwerkzeugen von GEFU wird jeder zum Barkeeper und kann den perfekten Drink einfach und unkompliziert zubereiten.

Kaffeebereiter GUSTAVO

Mit GUSTAVO lässt sich aromatisch duftender Kaffee nicht nur mühelos aufbrühen, sondern auch stylisch und ohne Temperaturverlust transportieren oder direkt servieren. GUSTAVO von GEFU funktioniert mit dem bewährten French-Press-System: Kaffeepulver einfüllen, kochendes Wasser aufgießen, ziehen lassen, Siebeinsatz herunterdrücken – fertig. Dabei ist GUSTAVO aus doppelwandigem Edelstahl gefertigt und damit nicht nur robust und ideal für den täglichen Einsatz oder den Genuss unterwegs, sondern auch mit der perfekten isolierenden Funktion ausgestattet. So können Heißgetränke besonders lange köstlich warmgehalten werden. Zudem verleiht der polierte Edelstahl GUSTAVO seinen eleganten, hochwertigen Look. Mit einem Fassungsvermögen von 600 oder 1.000 ml können bis zu fünf beziehungsweise acht Tassen Kaffee zubereitet, transportiert oder direkt serviert werden. Auch für die Zubereitung von Tee ist GUSTAVO bestens geeignet.

Kaffeemühle LORENZO

Kaffee-Liebhaber wissen, dass man Kaffeebohnen am besten selbst mahlt. Die stylishe Kaffeemühle LORENZO im edlen Edelstahl-Look oder eleganten Schwarz ist dafür ein absolutes Must-have. Mit ihrer Skalierung lässt sich der perfekte Mahlgrad in 11 Stufen einstellen. Ob feines Mehl für Espresso, mittelfeines Mehl für Filterkaffee oder grobes Mehl für French-Press-Kaffeegenuss – das extra große Mahlwerk lässt sich für ein gleichbleibendes Ergebnis auf der entsprechenden Stufe ganz einfach einstellen. Mit deutlich weniger Umdrehungen als bei herkömmlichen Mühlen funktioniert frisch gemahlener Kaffee zudem im Handumdrehen. Zur besseren Aufbewahrung kann die abnehmbare Kurbel senkrecht auf die seitliche Vorrichtung am Kaffeebehälter gesteckt

Eiskugelform GLOBE

Viele kleine Eiswürfel kann jeder, aber eine Jumbo-Eiskugel mit einem Durchmesser von 6 cm gelingt am besten mit der Eiskugelform GLOBE von GEFU. Dank seiner cleveren Konstruktion mit gekennzeichnetem Füllbereich lässt sich GLOBE nicht nur kinderleicht befüllen, sondern gefrorene Eiskugeln können auch ganz leicht aus ihrer Form gelöst werden. Einfach unter warmes Wasser halten und schon ist die Jumbo-Eiskugel bereit für ihren großen Auftritt im Glas. Der besondere Clou: Mit 6 cm Durchmesser bietet GLOBE Platz für die ein oder andere Zugabe wie zum Beispiel aromatische Minzblätter, frische Zitrusfrüchte, leckere Beeren und vieles andere mehr.

Thermoglas und Untersetzer MIRA

Ob eiskalter Cocktail, heißer Cappuccino oder cremiges Dessert – in den Thermo-gläsern MIRA wird alles zum Blickfang, der dank doppelwandigem Borosilikatglas problemlos in der Hand gehalten werden kann. Denn in dem hochwertigen Doppel-wandglas wird Wärme und Kälte im Inneren isoliert, sodass das Außenglas stets wohl- und gleichmäßig temperiert ist. Zusätzlich entsteht durch das Design ein eindrucks-voller Schwebeeffekt, der Inhalte optisch stylish präsentiert. Das Thermoglas MIRA gibt es im praktischen Doppelpack mit einem Füllvolumen von 80, 235 und 350 ml. Die perfekte Ergänzung sind die stilvollen Untersetzer MIRA aus hochwertigem Akazienholz, die in zwei Größen erhältlich sind. Die edlen Untersetzer sind echte Eyecatcher auf dem Tisch, den sie gleichzeitig vor Kratzern und Flecken schützen.

GEFU: Funktion, Design und Qualität in Perfektion

GEFU überrascht immer wieder mit außergewöhnlichen Ideen und Innovationen für eine kreative, moderne Küche. Und eins steht fest: Wer sich für Produkte von GEFU entscheidet, kann sicher sein, dass Funktionalität, Design und Qualität eine perfekte Kombination miteinander eingegangen sind. So begeistern GEFU Produkte immer wieder aufs Neue durch ihre qualitativ hochwertige Verarbeitung, ihre leichte Handhabung und das gewisse Etwas für mehr Inspiration in der Küche.

