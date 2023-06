Serviceplan gewinnt Gustavo Gusto

Serviceplan hat sich in einem mehrstufigen Pitch gegen vier weitere Bewerber durchgesetzt und ist neue Leadagentur für Gustavo Gusto. Der Etat umfasst Konzeption und Umsetzung der gesamten strategischen und kreativen Kommunikation mit einem besonderen Fokus auf Internationalisierung – für einen der heißbegehrtesten Werbeetats in Deutschland. Er wird innerhalb der Serviceplan Group integriert von einem internationalen Team betreut.

Serviceplan konnte Gustavo Gusto mit einem starken integrierten Team über vier Houses of Communication in Deutschland und Europa unter der Leitung von CCO Serviceplan Germany Till Diestel überzeugen.

Ziel der Zusammenarbeit von Serviceplan und Gustavo Gusto, die ab sofort startet, ist die kommunikative Weiterentwicklung der Marke sowie die strategische und kreative Unterstützung bei der Expansion in weitere Länder.

Michael Götz, Chief Marketing Officer Gustavo Gusto: „Wir freuen uns riesig, mit Serviceplan nun eine so starke und international gut aufgestellte Agentur an unserer Seite zu haben. Die letzten Jahre haben wir fast alle Kreation inhouse gemacht, aber für die ausländischen Märkte brauchen wir dringend einen kreativen Partner mit Büros in den jeweiligen Ländern. Und auch hierzulande wollen wir künftig gemeinsam daran arbeiten, die Marke Gustavo Gusto auf das nächste Level zu heben.“

„Gustavo Gusto hat in den letzten Jahren die Tiefkühlpizza revolutioniert und das mit höchst innovativer Kommunikation, die Haltung und Humor perfekt balanciert. Wir freuen uns wahnsinnig, für eine echte Lovebrand zu arbeiten und diese dabei zu unterstützen so authentisch zu bleiben und in Deutschland und international weiter zu wachsen“, so Till Diestel, CCO Serviceplan Germany.

Foto:v.l.n.r. Michael Götz (Gustavo Gusto), Till Diestel (Serviceplan)

