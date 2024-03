Happy New Colors: woom launcht zwei neue Farben

Der internationale Kinder- und Jugendfahrradexperte woom sorgt für noch mehr Radspaß und bringt seine erfolgreiche woom ORIGINAL Serie in zwei neuen Farben auf den Markt. Die woom bikes in den Farben LIZARD LIME – einem strahlenden Hellgrün – und FLAME ORANGE – einem kräftigen Orange – sind ab sofort für Kids von 1,5 bis 8 Jahren (woom Fahrradgröße 1 bis 4) im woom Online-Shop und im Fachhandel erhältlich.

Mit dem Beginn der diesjährigen Fahrradsaison bringt woom seine ORIGINAL-Serie – die erfolgreichste Produktserie von woom, die bereits längst zum Signature-Piece avanciert ist – in zwei neuen Farben auf den Markt. LIZARD LIME und FLAME ORANGE ergänzen ab sofort die bunte Farbpalette der woom bikes und sorgen neben den Farben woom red, sky blue und purple haze für noch mehr Fahrspaß bei jungen Radlerinnen und Radlern von 1,5 bis 8 Jahren.

Die Mission von woom ist es, Millionen von Kindern für das Radfahren zu begeistern. Dabei möchte woom mit seinen superleichten Fahrrädern Kindern unvergessliche Fahrerlebnisse bieten, die nicht nur Spaß machen, sondern auch ihre Sicherheit und Fähigkeiten fördern. woom bikes sind bekannt für ihre herausragende Qualität und das speziell auf die Anatomie und die Bedürfnisse von Kindern zugeschnittene Design. Das geringe Gewicht, das intuitive Handling und die perfekt an Kinder angepasste Geometrie der Räder ermöglichen es Kindern, das Radfahren schneller und müheloser zu erlernen.

Happy new colors

Mit den neuen Farben eröffnen sich jungen Radlerinnen und Radlern nun noch mehr Möglichkeiten, ihren individuellen Stil auszudrücken und mit Begeisterung unterwegs zu sein.

„Wir wissen aus unserer Marktforschung, dass rund 80 Prozent aller Kaufentscheidungen von der Farbwahl beeinflusst werden. Die neuen knalligen Frühlingsfarben sind für Kinder noch attraktiver und sie fahren mit mehr Begeisterung. Kinder fürs Radfahren zu begeistern, genau das ist die Mission von woom”, so Paul Fattinger, woom CEO.

Und eines steht fest: Wer als Kind die Freude am Radfahren kennenlernt, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch als Erwachsener mit dem Rad fahren, ein gesundes, aktives Leben führen und zur nachhaltigen Mobilität beitragen.

Die woom ORIGINAL bikes im frischen Farblook LIZARD LIME und FLAME ORANGE sind ab sofort im woom Online-Shop und im Fachhandel erhältlich.

FACT BOX woom ORIGINAL 1–4:

Neue Farben für die woom ORIGINAL Größen 1 bis 4: lizard lime und flame orange

Das woom ORIGINAL ist das Allround-Kinderrad von woom, das es insgesamt in 6 Größen gibt: für Kids und Teens im Alter von 1,5 bis 14 Jahren.

Der superleichte Rahmen aus Aluminium ist das Herzstück der woom bikes und macht sie um bis zu 40 Prozent leichter als andere Kinderräder.

Optimales Handling und kindgerechte Ergonomie sorgen für eine sichere Fahrt. Kinder erlernen intuitiv und spielerisch die wichtigen motorischen Fähigkeiten, die fürs Radfahren notwendig sind.

Die ergonomisch geformten Griffe – innen schmal für Kinderhände designt, aber mit extra großem Außendurchmesser – schützen Kinder vor schlimmeren Verletzungen bei einem Sturz auf den Lenker. Sie sind auch abschraubbar und damit leichter zu reinigen.

Die ergonomisch geformten Bremshebel können gut von kleinen Händen mit geringer Handkraft bedient werden. Die wichtige Hinterradbremse erkennen jüngere Kids am auffallend grünen Bremshebel. Die Farbgebung verhindert ein Verwechseln der Bremsen und reduziert das Unfallrisiko.

Der Lenkeinschlagsbegrenzer zwischen Gabel und Rahmen an den kleineren Größen verhindert Stürze, die durch Überdrehen des Lenkers verursacht werden, und macht das Fahren sicherer.

Egal ob Straße, Schotterweg oder Waldboden – die woom Leichtlaufreifen garantieren optimalen Halt bei jeder Witterung und auf jedem Untergrund, geradeaus und in Kurven. Der an den Reifenflanken befindliche reflektierende Streifen sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen für optimale Sichtbarkeit.

Zeitloses Design: Die schlichte Silhouette und die klaren Formen der woom ORIGINAL Räder wurden bereits mit zahlreichen internationalen Design-Preisen ausgezeichnet. Etwa dem Red Dot Award, dem German Design Award, dem Design&Innovation Award u. v. m

