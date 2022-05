Happy Ocean Foods revolutioniert den Markt mit rein pflanzlichen Garnelen

100% pflanzenbasiert und 100% lecker – Garnelen können auch rein pflanzlich! Mit den „Shrymps“ lassen sich Seafood-Gerichte nun noch unbeschwerter genießen. Das Münchner Start-Up Happy Ocean Foods möchte mit seiner pflanzlichen Alternative zu Garnelen zu einer bewussteren Ernährung inspirieren, die gleichzeitig gut für Mensch & Natur ist – ganz ohne Kompromisse. Die Nachhaltigkeitsvision des Unternehmens beginnt bereits bei der lokalen Produktion, die ausschließlich in der DACH-Region erfolgt. Mit schlagkräftigen Investoren-Deals im Gepäck startet Happy Ocean Foods nun am nationalen Markt durch.

Geschmack, Gesundheit und Nachhaltigkeit in einem Produkt

Der Unterschied zum echten Pendant ist signifikant: Der „Shrymp“ verursacht weder Tierleid noch Umweltschäden. Überfischung oder Beifang lassen sich mit der Produktinnovation komplett ausschließen. Die rein pflanzliche Protein-Bombe von Happy Ocean Foods kommt mit wenigen, aber dafür kalorienarmen und rein natürlichen Inhaltsstoffen aus: Algen und Soja, Meersalz, pflanzliche Öle und Agavendicksaft sorgen für den einzigarten Meeresfrüchte-Genuss für alle, die ihre Ernährung mit tierischen Produkten reduzieren oder ganz aufgeben möchten. Die Zubereitung der pflanzenbasierten Garnelen ist unkompliziert: Einfach von jeder Seite ca. 30 – 40 Sekunden anbraten.

Investoren an der Angel

Probieren konnte man die „Shrymps“ bereits seit November 2021 als Gast in ausgewählten lokalen Gastronomie-Betrieben wie L’Osteria und Oh Julia. Die Ferdings Bar und das Poseidon am Viktualienmarkt kochen ebenfalls bereits mit den Plant-Based Garnelen – seit Mai sind die Shrymps auch wieder beim Gastronomiepartner L ́Osteria in allen Filialen deutschlandweit mit eigenskreierten Gerichten verfügbar. Dazu John Schlüter, Vice President Marekting & Communications FR L’Osteria SE: “Das Thema vegane Ernährung ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und genießt selbstverständlich auch bei L’Osteria einen immer größeren Stellenwert.

Wir freuen uns, mit neuen und innovativen pflanzlichen Alternativen unser angebotenes Speisen-Portfolio sukzessive ausbauen zu können. Das Feedback unserer Gäste zeigt uns, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind. So auch bei den ‚Shrymps‘ von Happy Ocean Foods, die für uns ein besonderes Highlight darstellen, da pflanzliche Alternativen zu Garnelen noch relativ neu am Markt sind. “

Weitere Gastronomiepartner kommen wöchentlich hinzu (eine Übersicht findet sich auf der Unternehmenswebsite).

Auch Investoren sind auf den Geschmack von Happy Ocean Foods gekommen: Beim VOX-Format „Die Höhle der Löwen“ präsentierten die Gründer in der gestrigen Ausstrahlung ihre Idee fünf erfolgreichen Unternehmern, darunter Dagmar Wöhrl und Nico Rosberg. Die Beiden erkannten das große Potenzial, das speziell der Bereich Fischalternativen mit sich bringt, und schlugen direkt mit einem Deal zu: „Angesichts der Probleme, die mit Überfischung und Fischzucht einhergehen, ist es ein großer Gewinn, mit Happy Ocean Foods eine nachhaltige Lösung für Fischliebhaber am Markt zu haben.

Das Produkt überzeugt und ist wirklich eine schmackhafte Alternative zu echten Garnelen“, sagt Nico Rosberg. Auch Dagmar Wöhrl ist von den „Shrymps“ überzeugt: „Wir alle wissen um die katastrophalen Zustände unserer Meere. Plastik, Öl, aber auch Überfischung führen zu einem massiven Artensterben in den Ozeanen. Dass Happy Ocean hier eine Alternative zum Fischfang anbietet, hat mich sofort begeistert. Entscheidend für mich aber war, dass mich der Geschmack der „Shrymps“ positiv überrascht hat. Hätte ich es nicht gewusst, wäre ich von ganz normalen Shrimps ausgegangen, die uns serviert wurden. Das war für mich das ‚Go‘ für ein Invest. “

Der Schweizer Impact-Investor Blue Horizon prägt bereits seit

2016 das Wachstum des Marktes für alternative Proteine und

Food Tech und sieht in den „Shrymps“ eine Chance, in die

Entwicklung des globalen Nahrungsmittel-Ökosystems zu investieren: „Seafood ist die nächste Kategorie, die in den kommenden Jahren einen enormen Wandel durchlaufen wird. Viele Produkte eignen sich hervorragend, um mit pflanzenbasierten Alternativen ersetzt zu werden. Happy Ocean Foods ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wir bei Blue Horizon freuen uns sehr, das Team tatkräftig zu unterstützen, um zukunftsträchtige neue Produkte auf den Markt zu bringen“, sagt Björn Witte, CEO bei Blue Horizon.

Weitreichende Pläne

Nach den bereits erreichten Erfolgen und mit der Unterstützung signifikanter Investoren ist Happy Ocean Foods bereit für die nächsten Steps: „Zum einen wollen wir die Zusammenarbeit mit der Gastronomie forcieren, zum anderen ist die breite Verfügbarkeit der Shrymps auf nationaler Ebene ein wichtiger Meilenstein“, so Julian Hallet, Co-Founder von Happy Ocean Foods. Seit Ende April können die „Shrymps“ auch über den eigenen Online-Shop erworben werden.

Begleitet wird die Neueinführung am Markt durch eine weitreichende Kampagne über Audio, Print- und Digitalkanäle. Gelistet ist Happy Ocean Foods bereits bei Chef ́s Culinar, einem der bundesweit führenden Zustellgroßhändler und Dienstleister für Gastronomiebetriebe. Endkunden können die „Shrymps“ auch beispielsweise über den Lebensmittellieferanten Knuspr bestellen. Kooperationen mit weiteren Foodservice Partnern und dem Lebensmitteleinzelhandel sind in fortgeschrittener Planung.

Auch an der Entwicklung von neuen Äquivalenten zu Fisch und Meeresfrüchten arbeitet das Start-Up aktiv. „Die konstante Weiterentwicklung unserer Produktrange ist uns extrem wichtig, um möglichst viele tierische Lebensmittel mit pflanzlichen Alternativen zu besetzen und somit aktiv Teil der Transformation der Lebensmittelbranche zu sein“, sagt Co-Founder Robin Drummond.

