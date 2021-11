Happy Ocean Foods launcht pflanzliche Garnelen in beliebter Münchner Szene-Gastronomie

Pizza, knackiger Salat oder Risotto mit dem Geschmack nach Meer – 100 % pflanzenbasiert und 100 % lecker. Mit den „Shrymps“ von Happy Ocean Foods können sich die Gäste der L’Osteria in der Schwanthaler Straße und in Brunnthal sowie im Feinkostladen in der Prinzregentenstraße von Käfer auf neue, vegane Meeresfrüchte-Kreationen freuen. Ab dem 11. November startet die Schrimps-Alternative bei der L´Osteria und am 15. November bei Käfer und ist zunächst exklusiv in den genannten Locations erhältlich.

Dabei überzeugen die in der Schweiz produzierten Shrymps mit einzigartiger Konsistenz und dem typischen Geschmack – und das alles rein pflanzlich, garantiert ohne Überfischung oder die oft problematischen Umweltfolgen von konventionellen Aquakulturen. Die Basis bilden Algen sowie Soja; Meersalz, pflanzliche Öle und Agavendicksaft sorgen für den bekannten und beliebten Touch nach Meer – für genauso leckeren Genuss wie mit dem Original-Produkt.

Mit den innovativen Shrymps hat das Münchner Start-up Happy Ocean Foods in langjähriger Forschungsarbeit eine Alternative geschaffen, die bewussten Konsum ohne Einschränkungen ermöglicht. Dabei sprechen die Shrymps nicht nur Veganer an: Die Nähe zum Original und die Zusammenarbeit mit den beliebten Restaurants animieren auch Flexitarier, Fisch-Fans und alle anderen Foodies zum Ausprobieren und Genießen – für happy Kunden und happy Ozeane!

Quelle Engel & Zimmermann GmbH