happybrush startet Kampagne mit Top-Influencer twenty4tim

Tim Maximilian Kampmann, bekannt als twenty4tim, kooperiert mit happybrush. Der Influencer und Sänger, mit über 8,5 Millionen Follower:innen einer der erfolgreichsten Content Creator Deutschlands, hat für das Münchner Oral-Care-Unternehmen eine eigene neue Zahnpflege-Produktlinie entwickelt. Die Launch-Kampagne startet am 23. November und wird über digitale Marketing-Kanäle wie die Social-Media-Channels von twenty4tim und happybrush ausgespielt. Zusätzlich wird die Produktreihe über den exklusiven Vertriebspartner, die Drogeriekette dm, mit Aufstellern und einem eigenen Event am 3. Dezember in Köln vorgestellt.

Kampmann hat zusammen mit dem Entwicklungs- und Design-Team von happybrush die Produkte entwickelt. Er hat nicht nur beim Verpackungdesign mitgewirkt, sondern war auch an Entscheidungen rund um Geschmack und Inhaltsstoffe beteiligt. Zu seiner happybrush Linie gehören zwei Zahnpasten (Complete Clean und Ultimate White) und eine Zahnbürste mit Wechselkopf (EcoChange).

Stefan Walter, Mitgründer und CEO von happybrush, sagt: „Tim hat mit uns gemeinsam eine ganz eigene Oral-Care-Produktlinie geschaffen. Die Entwicklung war ein spannendes Abenteuer, voller Kreativität und Individualität. Die Produkte sind genauso bunt und erfrischend wie Tim selbst.“

Tim Kampmann ist seit Jahren überzeugter happybrush Kunde. Er sagt: „Mein Faible für Zahnpflege habe ich von meiner Mutter in die Wiege gelegt bekommen. Deshalb freue ich mich, mit happybrush zusammenarbeiten zu dürfen, einem Unternehmen, an dem ich nicht nur die Nachhaltigkeit der Produkte schätze, sondern auch die Fairness gegenüber den Kund:innen. Die Produkte haben eine top Qualität und halten, was sie versprechen.“

Die twenty4tim x happybrush Artikel sind im Handel exklusiv bei der Drogeriekette dm und zusätzlich unter happybrush.de erhältlich.

Bild:Tim x happybrush ©happybrush.

Quelle:Cléo Public Relations UG