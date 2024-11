Predium erhält 13 Millionen Euro Series A Finanzierung, um die Immobilienbranche wirtschaftlich sinnvoll zu dekarbonisieren.

Das in München ansässige Unternehmen Predium erhält 13 Millionen Euro in einer Series-A-Finanzierungsrunde, um seine Software-Plattform weiterzuentwickeln und in neue Märkte zu expandieren.

Predium ermöglicht es Immobilien- und Finanzunternehmen, regulatorische Anforderungen mit Rentabilität zu verbinden. Die Branche reagiert positiv: Zu den Kunden von Predium zählen bereits die Deutsche Investment Gruppe, Colliers, Soravia, WBM und Baloise.

Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Norrsken VC, beteiligt haben sich zudem die Investoren UVC Partners, b2venture, Mutschler Ventures und Reimann Investors.

Predium, ein führender Anbieter von ESG-Management-Lösungen für die Immobilien- und Finanzbranche, hat eine Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro erfolgreich abgeschlossen. Mit dieser Investition stärkt Predium seine Position als die Real Estate Intelligence Plattform für nachhaltiges und wirtschaftliches Immobilienmanagement.

Angeführt wird die Finanzierungsrunde von Norrsken VC, dem Investmentfonds des Klarna-Gründers Niklas Adalberth. Norrsken investiert in Prediums Vision, die Immobilienbranche wirtschaftlich sinnvoll zu dekarbonisieren. Auch die Bestandsinvestoren UVC Partners, b2venture, Mutschler Ventures und Reimann Investors beteiligen sich erneut und erhöhen ihr Investment in Predium.

Die Immobilienbranche steht vor einem regulatorischen und marktgetriebenen Wandel. Bis 2050 plant die EU einen klimaneutralen Gebäudesektor. Gleichzeitig hat sich das Zinsniveau stark verändert, was Gebäudewerte und Renditen unter Druck setzt. Investoren, Banken und Eigentümer fordern mehr Transparenz zur finanziellen und nachhaltigen Performance. Im Vergleich zur vergangenen sogenannten Goldenen Dekade, müssen Gebäude heute proaktiv gemanagt werden, um ihren Wert zu sichern oder zu steigern. Nicht-ESG-konforme Gebäude werden mit einem Wertabschlag abgestraft.

Prediums KI bringt Regulatorik und Wirtschaftlichkeit in Einklang

Jens Thumm, CEO und Mitgründer von Predium, freut sich, bereits ein Jahr nach der letzten Finanzierung über das erneute Vertrauen namhafter Investoren: “Mit Predium bieten wir eine Lösung, die ESG-Anforderungen, wie das CSRD Reporting und wirtschaftliche Interessen zusammenbringt. Wir ermöglichen unseren Kunden, sinnvolle Transaktions- und Sanierungsentscheidungen zu treffen. So können Immobilienwerte erhalten und sogar gesteigert werden. Das Interesse einer Vielzahl internationaler Investoren bestätigt, dass Predium die Transformation der Real Estate Branche erfolgreich vorantreibt.”

Der Schlüssel zu nachhaltigen und profitablen Immobilien liegt in der Verfügbarkeit und sinnvollen Verarbeitung von Daten. Predium liest vorhandene Daten, z.B. von Energieausweisen und Rechnungen, aus und reichert fehlende Informationen mithilfe von KI, Satellitenbildern und 3D-Modellen automatisch an. Predium Nutzer erhalten so alle relevanten ESG-Kennzahlen, Stranding-Risiken und Finanzindikatoren auf einen Blick. Die Lösung ermöglicht es Bestandshaltern, Banken, Versicherungen, Investoren und Wohnungsunternehmen ESG-Risiken zu identifizieren und Sanierungsmaßnahmen auf der Grundlage von Kosten, Einsparpotenzialen und Förderungen zu priorisieren – sowohl für einzelne Gebäude oder ihr gesamtes Portfolio. Predium hilft damit seinen Kunden bei der Risikobewertung ihrer Assets und der Entscheidung, welches Gebäude zu welchem Zeitpunkt gekauft, renoviert oder verkauft werden soll.

Bekannte Namen der Immobilienbranche setzen auf Predium

So gehören inzwischen Unternehmen wie die Deutsche Investment Gruppe, Colliers, Soravia, Baloise oder auch die WBM Wohnungsbaugesellschaft Berlin-Mitte zum Kundenportfolio.

Agate Freimane, General Partner von Norrsken: “Der Immobilienmarkt erlebt gerade einen enormen Wandel, da der Druck zur Dekarbonisierung immer stärker wird. Was uns an Predium begeistert, ist ihr Ansatz, mit Immobilienbesitzern und -betreibern zusammenzuarbeiten, um smarte, datengestützte Entscheidungen zu treffen, die sowohl den Wert der Immobilie steigern als auch nachhaltig wirken. Wir freuen uns, Predium auf diesem zukunftsweisenden Weg zu begleiten.”

Bild:Predium – Gründer

Quelle:Predium Technology GmbH