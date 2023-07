HELDenhafte Luxus-Suiten für das „Mehr“ im Urlaub

Wer sich an den schönsten Tagen im Jahr etwas Besonderes gönnen möchte, der ist von den Luxus-Suiten im Sport- und Wellnesshotel Held****s begeistert. Viel Raum im gemütlich-eleganten Design verleiht dem Urlaub in den Tiroler Bergen eine herrliche Großzügigkeit. Private Saunen machen das Well-ness-Erlebnis zur Privatsache. Jede Suite überrascht mit einem besonderen Highlight: Sei es der grandiose Rundum-Blick in die Berge, die Panorama-Infrarot-Dusche oder die Panoramaglas-Sauna am Balkon.

Das „Beste vom Besten“ im HELD ist die Penthaus Suite Bergfeuer. Diese verwöhnt auf 92 m2 mit allem, was das Herz begehrt. Am großen Balkon mit Blick auf den Garten kennt das Entspannen keine Grenzen. Im weitläufigen Wohn- und Schlafbereich ganz für sich sein, von der Whirlwanne auf das Spieljoch hinaufblicken. Klimaanlagen sorgen für ein herrliches Raumklima. Die Suiten sind mit Recht der große Stolz des HELD. Mit ebenso viel Liebe zum Detail sind die Doppelzimmer gestaltet. Ein traumhafter Platz, um den Sommer in den Bergen zu genießen. Weil die Natur rund um das HELD so schön ist, verlagern die Trainer:innen des Hauses die sportlichen Angebote am liebsten nach draußen. Nordic Walking an der frischen Luft, Aqua Gym oder Yogaeinheiten, genussvoll oder knackig mit dem Bike die Region erkunden – jeder Tag steckt voll Bewegungsfreude und Highlights für jede Kondition.

Die Seele baumeln lassen, dafür ist die In- und Outdoor-Wellnesswelt da. 3.000 m2 Gartenidylle liegen den Gästen zu Füßen. Mit Pools, Day-Beds, Kräutergarten, Sonnenterrasse, Whats app-Poolservice und vielem mehr, das den Sommer zum Sommer macht. Und man darf jetzt auch schon mit einer Herbst-Auszeit liebäugeln. Bis 05. November 2023 gilt das HELD-Angebot „Aktiv in den Bergen“ für alle, die sich gern outdoor bewegen.

Aktiv in den Bergen (bis 05.11.23)

Leistungen: 3 Nächte, 1 Tagesmiete E-Bike, 1 Lunchpaket, abwechslungsreiches Aktivprogramm mit geführten Wanderungen – Preis p. P.: ab 548 Euro

Bild Sport & Wellnesshotel Held**** Superior

Quelle © mk Salzburg.