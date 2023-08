hellotaste gewinnt renommierten Red Dot Award 2023

Die hohe Designqualität und die gestalterische Leistung des zeitgemäßen und auffälligen Packagings von hellotaste, der deutschlandweit ersten veganen, zuckerfreien und um bis zu 80 % kalorienreduzierten Alternative zu gewöhnlichen Saucen und Salatdressings, wurde in der Kategorie „Brand & Communication Design 2023“ mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Die Experten-Jury kürt seit 1993 jährlich Marken, Designer und Agenturen für herausragende Arbeiten des Kommunikationsdesigns und erfreut sich internationalem Renommee in allen wichtigen Märkten. Für hellotaste ist die Auszeichnung eine Anerkennung des herausragenden Designs, das zu Beginn des Jahres in einem erfolgreichen Relaunch der Marke umgesetzt wurde.

Preisgekröntes Design und außergewöhnliche Kreativität

Die im Frühjahr 2023 in Zusammenarbeit mit dem Design Studio B.O.B., Morphoria, Meta Maniacs und Katjes Greenfood neu gelaunchten Saucen und Salatdressings von hellotaste überzeugen durch modernes Design und heben sich von vergleichbaren Produkten im Supermarktregal deutlich ab: Das Packaging ist in modernen Millennial-Pastell-Tönen gehalten, wo andere rot sind, ist hellotaste pink und prägnante Claims wie „Cocktail Fun, Anyone?“ runden die zeitgemäße Kundenaktivierung am POS ab. Ziel des Relaunches war es, durch das auffällige neue Design eine bestmögliche Orientierung für Käufer:innen zu schaffen und sie zum Kauf und letztlich zu einer gesunden Ernährungsweise zu animieren – und das bereits am Regal.

hellotaste Co-Founder Joella Feldhues über den Gewinn des Red Dot Design Awards 2023:

„Wenn man über Brand und Communication Design spricht, ist es wichtig, sich stets am Puls der Zeit zu orientieren, offen für Neues zu sein, aber nicht blind einem Trend hinterherzulaufen. Gemeinsam mit unseren Partnern wollten wir selbst die Initiative ergreifen und mit unserem außergewöhnlichen Packaging etwas Innovatives kreieren. Wir sind stolz auf die Auszeichnung durch den Red Dot Design Award, der unsere Mühen der letzten Monate wertschätzt.“

Design als kaufentscheidender Faktor

Für das junge Startup hellotaste steht fest: Der Geschmack ist, was über den Wiederkauf entscheidet, um Neukund:innen zu akquirieren, ist allerdings das Produktdesign und die Auffälligkeit am POS hauptverantwortlich. Deshalb ist im Zuge des zu Beginn des Jahres angestrebten Relaunchs viel Zeit und Kreativität in eben dieses eingeflossen: ein Design- und Kommunikationserfolg. Seit dem Relaunch konnte der Umsatz signifikant im zweistelligen Prozentbereich gesteigert werden und viele neue Handelspartner, wie beispielsweise die Drogeriekette Rossmann, konnten durch überzeugende Scannerzahlen akquiriert werden.

hellotaste Investor Dr. Jesko Thron, CMO von Katjes Greenfood über den Gewinn des Red Dot Design Awards 2023:

„Wenn wir in Marken investieren, sind uns Innovation und Kreativität in der Kommunikation starker Markenbotschaften enorm wichtig. Dass das gemeinschaftliche Rebranding-Projekt nun mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet wurde, beweist, dass auch eine kalorienreduzierte Ernährung mit Spaß und Freude verbunden sein kann, die schon am Supermarktregal beginnt.“

Quelle ease PR