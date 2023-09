Herbstferien mit dem Dachsteinkönig

Mitten im Salzkammergut lädt das Dachsteinkönig – Familux Resort zum Herbsturlaub. Wandern, Klettern, Mountainbiken, in einer Alm einkehren – die Herbsttage sind wie gemacht, um mit der ganzen Familie die Natur zu genießen. Die Stadt Salzburg und die Dachstein-Rieseneishöhle in Obertraun, Hallstatt und die Salzwelten, aber auch der eindrucksvolle Gosausee sind vom Dachsteinkönig – Familux Resort schnell erreichbar. Das Dachsteinkönig – Familux Resort ist eines der Häuser der weltweit ersten und einzigen Premium-Hotelgruppe für Familien. 2023 erhält der Dachsteinkönig erneut den HolidayCheck Award und rangiert unter den Top 5 Familienhotels in ganz Europa.

Großartige Spielwelten in- und outdoor machen den Urlaub für Kinder unvergesslich. Umsichtige Kids-Coaches kümmern sich täglich von früh bis spät um die Kinder. Bereits Babys ab dem 7. Lebenstag werden liebevoll umsorgt. Kino und Theater, eine Softplayanlage über zwei Stockwerke, eine Turnhalle, Indoor-Gokarts u. v. m. sprengen die Vorstellungskraft so mancher Kinderträume. Am Abenteuerspielplatz und in den Hüpfburgen ist immer was los und die Tiere im Hotelgarten freuen sich über jeden Tierfreund. In der Badelandschaft mit zahlreichen Pools und Attraktionen planschen, schwimmen und rutschen die Wasserratten.

Die Reifen-Wasserrutsche bietet auf 100 Metern Länge rasanten Abfahrtsspaß. Erwachsene erleben luxuriöse Auszeiten in ausgedehnten Spa- und Saunawelten „for adults only“ und mit hervorragender Gourmetküche. Von TRX über Pilates, Yoga und „Bauch-Beine-Po“ im Active Studio bis hin zu Fitness, geführten Wanderungen, Mountainbiken und Segway-Touren reicht ein vielseitiges Erwachsenenprogramm. Die Suiten für Familien mit ein bis zwei Kindern und die Chalets ab fünf Personen bieten alles, was für den entspannten Familienurlaub notwendig ist. Das Dachsteinkönig – Familux Resort ist GreenSign-zertifiziert und setzt ein ambitioniertes Umweltprogramm um.

Quelle mkSalzburg