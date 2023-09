Indian Summer Days auf der Turracher Höhe

Im September und Oktober verfärben sich auf der Turracher Höhe die Lärchen in rotgoldenen Farbtönen. Ein pittoresker Indian Summer zieht ins Land, um die Natur in das beste Licht zu stellen. Spätestens beim Anblick dieses „Schauspiels“ wird aus jedem ein Outdoor-Genießer. Wandern und Biken at its best. Wer sich im „Hollmann am Berg“ in eine Hütte auf Augenhöhe mit Zirben und Föhren zurückzieht, der kommt dem Erlebnis Indian Summer besonders nahe.

Hier verbringen Familien und Freunde Gemeinsam-Zeit, die Hunde dürfen auch mit. Sich einfach ins schöne, unkomplizierte Leben zurückziehen und die gemütliche Jahreszeit genießen, dafür ist das Hollmann am Berg ein Lieblingsplatz. Völlig privat saunieren und in der Außendusche abkühlen, auf der Waldterrasse die Herbstsonne zur Mittagsstunde auskosten, am Herd die Kürbissuppe köcheln und sich ein gutes Gläschen einschenken. In den urgemütlichen Stuben plaudern und spielen. Das Hollmann am Berg ist gemacht für Menschen, die sich nach Stille und Träumen im Wald sehnen.

Gipfelstürmer und Almwanderer beschreiten von hier ihre Wege. Mountain- und E-Bike-Trails locken nach draußen, es geht zum Walken und gemütlichen Herbstspaziergang zur nächsten Almwirtschaft. Hüttenurlaub neu gedacht – darauf legt Robert Hollmann größten Wert. Seinen Gästen fehlt es weder an kleinen noch an großen Dingen, und das rund um die Uhr. Eine Auszeit im Hochwald, damit schlägt Robert Hollmann herkömmlichen Hotels ein Schnippchen. Und wer es einmal erlebt hat, der wird die „Erholungsstätte“ à la Hollmann nicht mehr missen wollen.

Indian Summer Days (gültig im September und Oktober 2023)

Leistungen: Anreise Montag ab 16 Uhr, Abreise Freitag bis 10 Uhr, 3 Nächte + 1 Nacht gratis – Preis: 4 Nächte ab 1.560 Euro in der Hütte Toni für max. 4 Personen

Indian Summer Week (gültig im September und Oktober 2023)

Leistungen: Anreise Freitag ab 16 Uhr, Abreise Sonntag Late Check Out, 7 Nächte + 2 Nächte gratis – Preis: 9 Nächte ab 2.730 Euro in der Hütte Toni für max. 4 Personen

Indian Summer Weekend (gültig im September und Oktober 2023)

Leistungen: Anreise Freitag ab 16 Uhr, Abreise Sonntag Late Check Out, 2 Nächte ohne zusätzliche Reinigungsgebühr – Preis: 4 Nächte für zwei Personen ab 780 Euro

Quelle mk Salzburg