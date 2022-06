HERO Software sammelt 8 Millionen Euro ein und treibt mit Cloud-Software Digitalisierung des Handwerks voran

HERO Software, Marktführer für Cloud-Handwerkersoftware und die am schnellsten wachsende SaaS Lösung in der DACH Region, gibt heute den Abschluss der SERIES A Finanzierung unter Führung von Cusp Capital in Höhe von 8 Millionen Euro bekannt.

Bestandsinvestoren wie Robert Gentz (Vorstand Zalando SE), Martin Sinner (Gründer Idealo), Reinhard Martens (Gründer & CEO Gastrofix), Philipp Schormann (Gründer Urbyo), Philip Magoulas (Gründer Shore, Bestsmile) beteiligen sich ebenfalls an der aktuellen Finanzierung.

Das Wachstumskapital wird sowohl in die Beschleunigung der Produktentwicklung als auch in die Vorbereitung der europäischen Expansion investiert.

HERO Software ist mit ca. 2.000 Kunden, die mit mehr als 10.000 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von über 1 Milliarde Euro erwirtschaften, klarer Marktführer für Cloud-Handwerkersoftware in der DACH-Region und konnte in den letzten drei Jahren die Anzahl der Kunden jeweils verdreifachen.

Cloud-Software treibt Digitalisierung im Handwerk voran

Michael Kessler (Founder & CEO): ”Im deutschen Handwerk herrscht seit Jahren ein enormer Fachkräftemangel, während die Anzahl von Bauvorhaben stetig steigt. Um die Effizienz zu erhöhen und Personal zu entlasten sowie im Angesicht einer drohenden Rezession wettbewerbsfähig zu bleiben, sind Handwerksbetriebe auf Digitalisierung angewiesen.

Mehr als 550.000 Unternehmen in Deutschland, wie z.B. SHK-Betriebe, Elektriker, Maler oder Dachdecker mit insgesamt über 5,5 Mio Mitarbeitern sind das Rückgrat unserer Wirtschaft – wir alle brauchen und vertrauen den vielen regionalen Unternehmer*innen. Diese Betriebe arbeiten jeden Tag sehr hart, um uns allen ein angenehmes Leben zu ermöglichen – sie sind unsere Helden.

Ziel von HERO Software ist es, Tools, Trainings und Services zu schaffen, die es unseren Kunden ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was sie lieben: das Handwerk.”

“Hero Software entwickelt das neue Betriebssystem zur effizienten Steuerung von Handwerksbetrieben, einem Markt, der seit Jahren technologisch unterversorgt ist.” sagt Christian Winter, Partner und Gründer von Cusp Capital. “Michael und Philipp haben in den letzten Jahren mit einem exzellenten Team die Bedürfnisse und Erfordernisse von Handwerksbetrieben adressiert.Wir freuen uns, beide bei der Weiterentwicklung des Hero- Betriebssystems für Handwerksbetriebe jeglicher Größe unterstützen zu können”.

Michael Kessler und Philipp Lyding, Co-Founder & CSO, haben HERO Software 2018 auf den Markt gebracht und verfügen durch den vorherigen Aufbau des Portals Energieheld über mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Digitalisierung des Handwerkermarktes. Ihre Mission ist es, das Arbeitsleben von kleinen Handwerksbetrieben drastisch zu erleichtern und dadurch dem immer kritischer werdenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sowie Betriebe zukunftsfähig aufzustellen.

Bild: Dr. Michael Kessler und Philipp Lyding

Quelle Ranieri Agency