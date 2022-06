RAF Camora setzt auf NEOH

Der 38-jährige Wiener Rapper, Musikproduzent und Unternehmer Raphael Ragucci (bekannt als RAF Camora) beteiligt sich am heimischen, auf zuckerfreie Süßwaren spezialisierten Food-Tech. Ausschlaggend für das Investment war die Idee hinter NEOH, denn beide Partner eint der Anspruch an gesunde Nasch-Alternativen. „Das Konzept von NEOH hat mich von der ersten Stunde an überzeugt, da ich an die Vision der Marke glaube und gerne vielversprechende Projekte unterstütze. Das Investment in die Brand, die zudem aus Wien kommt, war für mich deshalb ein logischer Schritt“, so RAF Camora.



Investment in eine vielversprechende Zukunft

„RAF Camora ist eine großartige Persönlichkeit. Wir sind schon seit dem Bestehen von NEOH alle begeisterte Fans von ihm und seiner Musik. So haben wir auch erfahren, dass RAF selbst von Beginn an ein großer Anhänger unserer Produkte ist. Unser Vertriebschef Adel Hafizovic hat daraufhin den Kontakt gesucht und wir waren relativ schnell auf dem Weg zur Partnerschaft“,resümiert Manuel Zeller, Gründer und Geschäftsführer von NEOH. Mit RAF Camora hat das Wiener Unternehmen einen weiteren bedeutenden Partner auf seiner Mission, den Süßwarenmarkt zu revolutionieren, gefunden.





Über NEOH / Alpha Republic GmbH

Dank einzigartiger Zusammensetzung vereint NEOH das Beste aus klassischem Schoko- und gesundem Fitnessriegel. Bei vollem Geschmack, aber nur einem Gramm Zucker, bietet der ausgewogene Energie- und Proteinsnack ein völlig neues Naschvergnügen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Mehr als fünf Jahre steckten die Wiener Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke, bevor sie im August 2016 die Alpha Republic GmbH gründeten, die hinter NEOH steht. Unter dem Motto „Das neue Naschen“ ist NEOH seit Ende 2017 flächendeckend in Österreich und seit 1. Januar 2020 in Deutschland erhältlich. Produziert werden die Produkte von NEOH aus hochwertigen Zutaten in Österreich. Weitere Informationen unter www.neoh.com

Bild: RAF CAMORA SETZT AUF NEOH Investment des Wiener Rappers als Beginn einer vielschichtigen Partnerschaft Copyright: Bonez MC

Quelle Ketchum Publico GmbH